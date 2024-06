„Každý předseda má ve straně opozici.“ Co zaznělo na pirátském sjezdu po debaklu v eurovolbách

„Jde to od desíti k pěti“, říkává se. V případě Pirátů „od čtrnácti k šesti“. Nejmenší vládní strana je, co se týče voleb do Evropského parlamentu, na sestupné trajektorii a dumá, co s tím. Zatímco před pěti lety posbírali Piráti 13,95 procenta hlasů a tři mandáty europoslanců, před týdnem měli výsledek 6,20 procenta a jediný mandát europoslance v podobě úspěšné obhajoby Markéty Gregorové. Poučení z takového vývoje?

Eurovolební neúspěch vnesl do strany nové rozmíšky. Svár se vede o to, zda a případně jaká míra viny leží na vedení v čele s šéfpirátem Ivanem Bartošem.