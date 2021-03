Piráti, kteří mají image strany pro mladé, budou mířit i na seniory. Voličům ANO chtějí nabídnout ‚důstojný exit‘

Ze série nedávných průzkumů a volebních modelů je zřejmé, že pokud je nějaká strana nastartovaná k velkému vzestupu, jsou to Piráti. Únorový model, s nímž přišla agentura Kantar CZ, jejich koalici s hnutím Starostové a nezávislí přisoudil nečekaných 34 procent. Hegemona české politiky posledních let Andreje Babiše a jeho hnutí ANO nechali s 22 procenty daleko za sebou.

Pokud ale budou chtít politici pod černou vlajkou dotáhnout svou misi v podzimních volbách do konce, budou muset upravit svou image.



Piráti to dobře vědí. Jsou považováni za stranu mladé generace, a to právem. Z únorových dat Kantaru lze vyčíst, že se silně spoléhají na voličskou skupinu 18 až 29 let, v níž mají více než 35% podporu. S přibývajícím věkem už je to jen horší. Mezi lidmi od 30 do 44 let už získávají 28,5 procenta, ve skupině 45-59 let 15,5 procenta a u lidí nad šedesát let už pouze 7,5 procenta. Přitom senioři bývají ve volbách rozhodující silou, uvnitř Pirátů už proto bují plány, jak do tohoto segmentu populace proniknout.

Předseda strany Ivan Bartoš nyní cítí šanci, jak si o jinak kmenové voliče ANO říct. Ti od Babiše podle průzkumů zvolna odcházejí. „Je k tomu dobrý důvod – právě senioři a obecně zdravotně či sociálně zranitelní lidé totiž selhání této vlády odnášejí nejtvrději,“ řekl pro Lidovky.cz předseda Pirátů.

Tlumočnice jako hlavní tvář

Pomoci s přetahováním Babišových voličů mají tzv. ambasadoři. To jsou senioři, kteří s názorovým zaměřením Pirátů souzní a jsou ochotní stranu mezi svými vrstevníky pozitivně prezentovat. Podle pirátské poslankyně Olgy Richterové jde zatím o desítky lidí, kteří straně pomáhají sestavit nabídku, kterou mohou Piráti starším ročníkům nabídnout.

„Nejde o projekt pro seniory, nýbrž se seniory,“ upřesnila pro server Lidovky.cz Richterová, podle které bude tuto snahu v každém kraji koordinovat jeden krajský ambasador. Konkrétní jména zatím prý jasná nejsou, Bartoš ale řekl, že kompletní ambasadorský tým Piráti představí 7. dubna.

Předseda Pirátů si pochvaluje, že na „seniorské podpalubí“, jak projektům se seniory Piráti říkají, se chytily už dvě stovky důchodců, kteří jsou ochotní se podílet na vyvracení dezinformací nebo vytváření programové nabídky seniorům.

Jako příklad uvedla Richterová zatím hlavní tvář snah Pirátů proniknout mezi starší populaci, šestašedesátiletou tlumočnici z francouzštiny a angličtiny Irenu Koutskou. Ta pro Lidovky.cz řekla, že by ráda, aby se na důchodce pohlíželo jinak než na skupinu, jíž zajímá výhradně zvýšení důchodů nebo příplatek na léky. „Mluvit mohu za sebe a vrstevníky, které znám. To jsou senioři, kteří mají hodně volného času a jsou relativně zajištění,“ popsala tlumočnice.

Ve věkové skupině nad šedesát let zatím kraluje ANO, kterému Kantar mezi seniory přisoudil podporu 47,5 procenta. Chtějí-li Piráti lovit v tomto moři voličů, musí nutně některé z nich přetáhnout oslabenému hnutí premiéra Babiše.



Jak ale upozorňuje politolog se zaměřením na volební chování Tomáš Lebeda, jedná se o složitý úkol. Voliči hnutí ANO jsou nejčastěji v důchodu nebo před ním a patří do nižších příjmových skupin. Inklinují tak spíše k levici, například ČSSD. „Je otázka, zda pro takového voliče mohou být Piráti vůbec atraktivní. Myslím, že pro mnoho z nich ne,“ řekl pro Lidovky.cz politolog.

Úspěch by naopak Piráti podle Lebedy mohli mít tam, kde dříve uspěly pravicové strany: u vysokoškolsky vzdělaných seniorů s vyššími příjmy. Nápad s ambasadory považuje za zajímavý, podotýká ale, že být starší neznamená být pro své vrstevníky automaticky důvěryhodný. „Najít ambasadora pro starší voliče v nižších příjmových skupinách je složité, pokud se ten ambasador nejmenuje Miloš Zeman,“ poznamenal.

S tím dobře koresponduje, jak o seniorech v okolí Pirátů pro Lidovky.cz vypráví Koutská. Z okruhů svých přátel a známých, kteří k Pirátům chovají sympatie, zmiňuje průvodkyni po Praze, bývalého stavaře navštěvujícího hodiny anglické a francouzské konverzace či pracovníka v oboru IT. Všichni spadají právě do úzce vymezené skupiny vysokoškoláků-seniorů.

„Na jednu z debat, které organizuji, jsem přivedla třeba voliče Miloše Zemana. To je v kruhu seniorů, kde se pohybuji, hodně nezvyklé,“ přiznává ostatně sama tlumočnice. Takovou názorovou konfrontaci si však chválí, pomáhá prý k boření domnělých bariér. „Přátelé na mě koukají shovívavě, protože se spojuji s Piráty. Někteří otevřeně litují mého muže,“ dodala s úsměvem Koutská.

Sebrat seniorům řidičák

Podle Bartoše je však představa o Pirátech jakožto „straně jen pro mladé“ pomýlená. Odkazuje se přitom na starší průzkumy, které prý ukázaly, že Piráti mají silnou základnu mezi lidmi středního věku.

Jednou z věcí, s níž strana pod Bartošovým vedením bojuje, jsou dezinformace na internetu. Mezi staršími lidmi se šíří především řetězové emaily, častým terčem jsou právě Piráti. „Setkáváme se se zcela bizarními tvrzeními. Mně se třeba přikládá citát o tom, že budeme migrantům zdarma rozdávat byty určené mladým. Jinde se zase tvrdí, že lidem nad 70 let zakážeme řídit,“ vypočetla Richterová.

Tým složený právě ze seniorů by měl ve svém okolí taková tvrzení vyvracet, podle poslankyně už na tom napříč republikou pracuje třicet až čtyřicet lidí. „Ty e-maily jsou sice úplné výmysly, ale pro lidi, kteří takových zpráv dostanou desítky, je těžké tomu neuvěřit,“ doplnila Richterová. Spojování otázky přijímání uprchlíků s Piráty ostatně není nic nového, naposledy tuto kartu zahrál i sám Andrej Babiš ve svém videu na Facebooku.

„Piráti jsou samozřejmě řízeni z Evropského parlamentu. To jsou ti zelení fanatici, kteří nám chtějí zničit hospodářství a průmysl,“ pronesl o svých hlavních konkurentech premiér soud na sociální síti. Dle Bartoše Babišovi nahrává současná složitá situace, kdy si prý lidé nemají sílu a čas informace ověřovat.

Šéf Pirátů serveru Lidovky.cz řekl, že by si přál, aby jeho strana nabízela Babišovým voličům „důstojný exit“. Není totiž podle něj důvod, aby vyvolávala v lidech pocit, že v dřívějších volbách selhali.

Tomu přikyvuje i Lebeda, podle kterého budou muset Piráti klást důraz na správný styl komunikace. Styl konfrontace s hnutím ANO totiž podle něj strany často volí nešťastně a Babišovi voliči tak prý mají pocit, že se jich to týká osobně. To ale není z hlediska politické strategie moudré.

„Mám pocit, že stranám, třeba z druhé opoziční koalice Spolu, chybí jistá empatie. Ta by se měla ptát, proč hnutí ANO volili,“ vysvětlil politolog.

Expert: Nelze jen kritizovat

Podle Lebedy po důkladném zamyšlení jednoduše dojdeme k závěru, že ANO se vynořilo jako alternativa v době, kdy tradiční strany sázely chybu za chybou. Ze snahy očernit Babišovo hnutí tak paradoxně vzniká přístup očerňující i jeho voliče. „Nemůžete přijít s kritikou, kterou se rovnou připravíte o ty, kteří zvažují už ANO dále nevolit. Tím z nich totiž děláte někoho, kdo selhal,“ poradil opozičním stranám expert.

Bartoš samozřejmě tuší, že vzhledem k tomu, jak velké publikum v Česku Babiš oslovuje, bude muset jeho strana nutně lovit i ve vodách, které vynesly současného premiéra. „Věřím, že se nám postupně povede přesvědčit i další část voličů ANO a po volbách převezmeme vedení země,“ věří si politik typický svým účesem.

Zrovna Bartoš už ostatně jistou mírovou ruku k těmto vrstvám voličům natáhl, když mu nedělalo problém se objevovat na relativně pravidelných audiencích u Miloše Zemana. Nebo když neváhal jako jeden z diskutujících přijít debatovat do pořadů Jaromíra Soukupa na TV Barrandov.