Kvůli zákonu o státních zaměstnancích se chce opozice obrátit na Ústavní soud

Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová řekla, že je ráda, že se k ústavní stížnosti připojí poslanci dalších opozičních stran.
„Já jsem ráda, že své podpisy přislíbili poslanci TOP 09 i STAN,“ uvedla Stojanová ve Sněmovně.
„Tahle vláda chce dostat úředníky pod svoji politickou vůli,“ řek šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Vláda podle něj vzkazuje, že si bude vyhazovat úřadniky, které bude chtít.
Nyní platí služební zákon, který Česká republika přijala dříve jako jednu z podmínek Evropské unie. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě ho chce zrušit a už kvůli tomu přehlasovala veto Senátu.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel upozornil, že služební zákon byl konstruován tak, že zabraňuje, aby byli státní úředníci pod politickým vlivem.