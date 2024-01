Reportáž

Na pirátském celostátním fóru v brněnském centru SONO oslovil přítomné krátce po začátku akce premiér Petr Fiala (předseda ODS). Nepřijel však jen proto, že to má jakožto místní blízko. „Zaznívá, že Piráti a ODS jsou nejvíc rozdílná uskupení v rámci vládní koalice. To je tak zjednodušené, až je to nepravdivé,“ uvedl s tím, že „strany se respektují, což vede ke konsenzu“. Jak to ale vidí samotní Piráti?