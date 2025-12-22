O kolik by snížili plat? Piráti chtějí trestat členy vlády za absence při interpelacích

Cílem je podle Pirátů to, aby členové vlády na interpelace skutečně chodili a aby interpelace opravdu sloužily ke kontrole kabinetu.
Členové kabinetu, kteří by se při schůzích Sněmovny často vyhýbali pravidelnému čtvrtečnímu bloku poslaneckých dotazů a odpovědí, by podle Pirátů měli být sankcionováni ztrátou části platu.
Pokud by docházka premiéra nebo některého z ministrů za jedno pololetí byla nižší než 70 procent, měli by mít jeden měsíční plat snížen o pětinu.
Stejně tak pirátští poslanci chtějí zkrátit z celkových tří minut na dvě minuty čas na poslanecké dotazy. Obdobně chtějí zkrátit na šest minut z celkových sedmi čas na odpovědi členů vlády.
Nyní mají poslanci při ústních interpelacích čas na předložení úvodního dotazu dvě minuty a minutu na doplňující otázku. Nově by měli mít podle Pirátů na oba dotazy celkově o minutu méně.
Premiér a ministři mohou úvodní poslanecký dotaz zodpovídat nyní pět minut a doplňující dvě minuty. Nově by podle pirátského návrhu mohli na úvodní dotaz odpovídat pouze čtyři minuty.
Piráti také chtějí, aby se při interpelacích dostalo nejprve na dotazy opozičních poslanců a až poté na případné dotazy poslanců vládních stran, které podle nich většinou slouží k příležitosti propagovat kroky kabinetu nebo zabránit přílišnému počtu opozičních otázek v čase vymezeném na ústní interpelace.
Pro ústní interpelace zákon o jednacím řádu Sněmovny vymezuje čas od 14:30 do 18:00 ve stanovený jednací den. Tím je čtvrtek v týdnu, kdy se koná běžná schůze dolní parlamentní komory.
Na předsedu vlády se poslanci mohou v předem vylosovaném pořadí obracet v době od 14:30 do 16:00, dotazům na ministry jsou určeny zbývající dvě hodiny.
