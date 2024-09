Zůstat ve vládě, odejít? Obojí může být pro Piráty smrt, soudí politologové

Pirátská strana nezažívá povedené období. Po zisku pouhých čtyř poslanců v posledních sněmovních volbách přišel neúspěch i na evropské scéně a naposledy na té krajské. „Byla to v podstatě třetí facka pro Piráty. Jde to podobným trendem, jako kdysi komunisté, kdy postupně vyklízeli pozice. Nejprve Sněmovnu, poté kraje a tak dále,“ přirovnal současný stav Pirátské strany politolog Milan Školník.

Podle něj Pirátům angažmá ve vládě uškodilo. „Pokud jste ve vládě, musíte dělat nepopulární opatření, musíte dělat programové ústupky a je logické, že ty vládní strany vždycky v těch volbách, které jsou v mezičase, prostě ztrácí a nedaří se jim dobře,“ vypočítával.

Další politolog Lukáš Valeš ale připisuje pirátskému neúspěchu konkrétní věci z jejich vládního angažmá. „Oni byli stranou, která napřed chtěla odstranit korupci, přesto zůstali ve vládě, ačkoliv proběhla kauza dozimetr. Transparentnost výběrového řízení na dodavatele digitalizace stavebního řízení napadl Úřad pro hospodářskou soutěž a nezapomeňme ani na papalášské chování předsedy Bartoše, když říkal, že nevidí důvod k rezignaci po nepovedených e-dokladech,“ vyjmenovával pirátské neúspěchy.

Podle Školníka je neúspěch na krajské úrovni problémem i pro celostátní šance Pirátské strany. „Může se stát, že spousta lidí teď bude na těch krajích bez práce, budou si hledat něco jiného a už se nebudou chtít tolik angažovat v politice. To je právě ten největší problém,“ nastínil.

„Kandidátky do Sněmovny staví strany ze schopných lidí, kteří působí třeba jako starostové v komunální politice nebo krajští zastupitelé a ti doplňují kandidátní listiny o osvědčené poslance. Ale Piráti v současné době nemají ani poslance a teď nemají už ani krajské zastupitele,“ sdělil Školník. To by mohl být problém při následujících volbách, které proběhnou už příští rok.

„Vzpomeňme třeba na lidovce, kteří když vypadli ze Sněmovny, tak vytáhli Pavla Bělobrádka. Tehdy to byl regionální politik, který neměl zkušenost s celostátním měřítkem, ale vyšlo to,“ vzpomínal Školník. Takovou možnost teď Piráti podle něj nemají.

Podle obou politologů je navíc nepravděpodobné, že by Piráti pro pokus o volební úspěch šli cestou koalic. „Myslím, že toho se Piráti bojí, protože s tím mají špatnou zkušenost s hnutím STAN. A od té doby, co se jim to stalo, se to s nimi už jenom táhne,“ myslí si Školník.

Jako pravděpodobná tato varianta nepřipadá ani Valešovi, i když z jiného důvodu než Školníkovi. „Je otázka, kdo by s nimi do koalice chtěl jít. Oni jsou přítěží pro každého,“ má jasno.

Na otázku, kdo by mohl nahradit Ivana Bartoše na pozici předsedy strany, politologové odpověď neznají. „Je tady Olga Richterová, Jakub Michálek, ale to jsou všechno tváře spojené s vedením Ivana Bartoše. Jana Michailidu zase získala dobré místo ve státní správě,“ vypočítával Valeš.

„Nezapomínejme, že měli hejtmana v Plzeňském kraji – Rudolfa Špotáka. Ale po těchto volbách je otázka, jestli voliče bude zajímat bývalý hejtman,“ uvažoval Školník.

V případě Jany Michailidu by podle Školníka navíc zákonitě došlo k většímu příklonu k levicovým pozicím, což by pro stranu nemuselo být výhodné.

„Levicových formací je tu už dost. Máme tu Sociální demokracii, STAČILO! a navíc ty levicové hlasy jako takové přebírá v drtivé většině případů hnutí ANO, protože ho volí zejména senioři,“ má jasno Školník.

„Pirátská strana je pro mě politická mrtvola“

Pirátské straně tak paradoxně může výraznost Ivana Bartoše nyní uškodit. „Často se říká, že hnutí ANO je strana jednoho muže, nebo že SPD vede jeden muž. Ale platí to i v případě Ivana Bartoše a Pirátské strany. Je tam 13 let, je jednoznačnou tváří. Jdou za ním všechny předchozí úspěchy strany a bude složité nahradit ho někým jiným,“ dodal Školník.

Odpověď na otázku, jakým směrem by se měla strana vydat, nezná ani Valeš. „Pro mě je Pirátská strana politická mrtvola,“ řekl. „Nabízí v zásadě stejnou agendu jako hnutí STAN a TOP 09,“ dodal.

Problém nastane pro Piráty i po finanční stránce. Podle Valeše je to konkrétně ztráta dvaceti milionů korun a další peníze odejdou s neobhájením senátorského postu u Lukáše Wagenknechta.

Fiasko strany v krajských volbách by mohlo mít vliv i na současné složení vlády. Nikoliv však kvůli tlaku jejího předsedy Petra Fialy (ODS), ale spíše z iniciativy nového stranického vedení, které by mělo vzejít z volby v průběhu listopadu.

„Premiér naopak po pokažené digitalizaci stavebního řízení podpořil pana Bartoše a vlastně ho pochválil, což je trochu sebevražda. Takhle pan premiér vlastně toleruje neschopnost a ještě ji podporuje,“ poukázal Valeš na situaci ve vládě. Na reakci premiéra by si nevsadil ani Školník. „Premiér od začátku říká, že do vnitrostranických věcí zasahovat nebude,“ upozornil.

Tlak od nového vedení strany by ale podle politologů přijít mohl. „Je určitá možnost, že z vlády odejdou, ale to by přišli i o to poslední, co ještě mají, a to jsou ministerstva,“ uvažoval Školník. „Myslím si, že se ve vládě budou chtít udržet, ale aby vzniklo nové vedení, které nebude chtít, aby ministři rezignovali, je také zvláštní,“ bilancoval.

„Můj osobní odhad je, že z vlády neodejdou,“ souhlasí Valeš. Na rozdíl od svého kolegy Školníka v tom ale nevidí pro stranu žádnou výhodu. „Tím si podepíší rozsudek smrti,“ varoval. Slova politologů už potvrdil i sám Ivan Bartoš. „Krajské volby jsem s účastí Pirátů ve vládě nikdy nespojoval. Navíc je před námi spousta práce,“ uvedl.