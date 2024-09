Byl to podraz, pan premiér nás vykopl z vlády, reagovali Piráti na Fialu

„Dnešním den se ODS rozhodla nás vykopnout,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

Ministr pro legislativu za Piráty Michal Šalomoun řekl, že vláda ve stávajícím koaličním formátu končí a že ho to mrzí.

Bartoš označil za fabulaci to, že by i po odchodu Pirátů z vlády v ní mohl zůstat ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský, který je v New Yorku společně s prezidentem Petrem Pavlem.

Fiala tvrdí, že návrh na odvolání Bartoše ze strany ODS neznamená vypovězení koaliční smlouvy. Piráti to ale pochopili zcela jinak a vzápětí začali hlasovat o odchodu z vlády.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana by Piráti a STAN jako koalice měli ve vládě zůstat.

„Jsem jen překvapen z toho, jak rozdílně lze jednání mezi čtyřma očima interpretovat. Ivan Bartoš si bohužel nebyl dosud schopen připustit, že digitalizace stavebního řízení je v rozkladu. Nebyl ani schopen reagovat na konkrétní dotazy, kdy bude fungovat,“ reagoval na tiskovou konferenci Pirátů premiér a předseda ODS.

„Ranní setkání mě definitivně přesvědčilo o tom, že Ivan Bartoš není schopen zjednat nápravu. Proto jsem se rozhodl jednat rychle a neprodlužovat krizi. Radost z toho nemám,“ zveřejnil na síti X premiér.

Petr Fiala: „Chápu rozjitřené emoce. Nechci je dále jitřit. Jsem jen překvapen z toho, jak rozdílně lze jednání mezi čtyřma očima interpretovat."



„Ivan Bartoš si bohužel nebyl dosud schopen připustit, že digitalizace stavebního řízení je v rozkladu. Nebyl ani schopen reagovat na konkrétní…"

Část ODS tlačila na Fialu, že když neodvolá Bartoše, skončí on sám, tvrdí Pirát Michálek

„Je škoda, že se ODS rozhodla zničit vládu,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Řekl, že premiér Petr Fiala byl v nekomfortní pozici, když na něj tlačili místopředsedové ODS Zbyněk Stanjura, Martin Kupka, jihočeský hejtman Martin Kuba a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček, že když Bartoše neodvolá, půjde on sám. „Jde o to, aby Piráti nekoukali ODS pod ruce,“ řekl Michálek.

„Argumentovat schůzkami, které nikdy neproběhly, je absurdní. Nestačím se divit, jak rychle a hluboko umí někteří kolegové klesnout,“ ohradil se ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Zbyněk Stanjura: „Proti nařčením @PiratskaStrana se musím ohradit - argumentovat schůzkami, které nikdy neproběhly, je absurdní. Měl jsem dnes několik schůzek, ale žádnou s kýmkoliv z @ODScz na téma odvolání @PiratIvanBartos. Nestačím se divit, jak rychle a hluboko umí někteří kolegové klesnout..."

„Budu usilovat o rychlý odchod z vlády,“ uvedla v úterý místopředsedkyně strany a europoslankyně Markéta Gregorová.

Premiér podle ní podrazil Ivana Bartoše, jehož ujišťoval, že se dotáhne digitalizace stavebního řízení, aby lidé mohli stavět.

„To nedodržel a Ivana Bartoše podrazil. Podrazil tím ale i všechny voliče pětikoalice,“ říká europoslankyně.

Označila to za kouřovou clonu ODS, která mezitím vyjednává o koalicích s hnutím ANO na krajské úrovni.

Vlastní prohlášení slibuje rovněž ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský, který je v New Yorku s prezidentem Petrem Pavlem.