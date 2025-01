Piráti vytáhli do boje proti Fialovi kvůli kampeličce. Ve vládě k tomu mlčeli

Česká národní banka Podnikatelské družstevní záložně v roce 2024 zakázala přijímat vklady a poskytovat úvěry, v lednu 2025 jí pak byla odebrána licence kampeličky.

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl současný premiér Fiala. Na běžném účtu měl uloženo 950 000 korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Opozice žádala vysvětlení a počátkem letošního února se neúspěšně pokusila prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze Fialova podílu v záložně. Premiér byl podle tehdejšího předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové podílníkem v záložně „sdružující zájmy české galerky“, označila ji za „nefalšované Palermo“.

„Byla to pračka špinavých peněz politiků ODS,“ tvrdil loni v dubnu předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou se v té době pokusilo opoziční hnutí vyvolat. V té době ale její konání Piráti, kteří byli v té době ve vládní koalici, nepodpořili.