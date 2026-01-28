Motoristé by se podle Hřiba měli naučit respektovat pravidla. „A uvědomit si, že je prostě rozdíl mezi partou hajlujících dětí a lidí, co by měli řídit tento stát,“ řekl šéf Pirátů.
Opoziční strany požadují, aby se premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve Sněmovně distancoval od počínání ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky.
Prezident Petr Pavel zveřejnil v pondělí Macinkovu komunikaci s poradcem Petrem Kolářem, v níž šéf Motoristů tlačí na jmenování Filipa Turka členem vlády.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.
Ministr zahraničí reagoval, že by Českou republiku na summitu NATO neměl zastupovat prezident Pavel, ale premiér Andrej Babiš. Hlava státu se podle něj pohybuje mimo rámec Ústavy ČR. Macinka zároveň popřel, že by prezidenta vydíral, svou komunikaci s poradcem Kolářem označil za politické vyjednávání.
Babiš se v úterý ve Sněmovně od Macinkova počínání nedistancoval. „Naše vláda nemá zájem na zákopové válce s Hradem,“ řekl Babiš poslancům.
Opoziční strany požadují, aby dal jasně najevo, zda je ochoten obětovat bezpečnostní politiku Česka kvůli jediné osobě.