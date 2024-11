Hřib, nebo Wagenknecht? Piráti na sjezdu zvolí nástupce Ivana Bartoše

„Měl jsem možnost stranu vést, když se hodně dařilo, ale z poslední doby mám dvě porážky v evropských a krajských volbách. Je čas přepřáhnout,“ bilancoval pro MF DNES Bartoš. Kdo by měl přijít na jeho místo, komentovat odmítl.

Nástupce každopádně nečeká nic lehkého. Převzít stranu, která prohrála poslední troje volby v řadě, odešla z vlády a její preference padají k šesti procentům, se dlouho nikomu příliš nechtělo. Nakonec se našli dva hlavní zájemci – náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib a bývalý senátor Lukáš Wagenknecht.

Hřiba podporují výrazné tváře z centrály, třeba místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová či její bratr a bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík. Naopak piráti z regionů často bývalému primátorovi Prahy nemohou přijít na jméno. „Kompetenčně by na to Zdeněk měl, ale jiná otázka je, zda dokáže projít ve straně. Řekněme si to na rovinu, která strana kromě TOP 09 má předsedu z Prahy? Spousta krajů s tím má problém,“ přiznal před časem MF DNES bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Dalším negativem je v očích řady straníků také to, že se Hřibovi moc nechce kandidovat do Sněmovny, což by v roli šéfa strany vypadalo podivně. „Tyto volby jsou volbou předsedy strany na asi jeden rok. Vnímám svoji roli jako interim managera (dočasného), který stranu připraví na volby i s programem zaměřeným na ekonomiku,“ uvedl Hřib na internetovém fóru strany.

Podle informací MF DNES z exprimátorova okolí chce Hřib stranu dovést do sněmovních voleb, ale sám v nich kandidovat nehodlá. Nadále se totiž chce věnovat pražské politice a po komunálních volbách v roce 2026 se opět stát primátorem.

U Wagenknechta zase části straníků vadí, že kandidaturu oznámil dva týdny poté, co v Praze 8 nedokázal postoupit ani do druhého kola senátních voleb. Se ziskem 23 procent skončil až třetí. Políčkem pro Piráty bylo i to, že Wagenknechtovo senátorské křeslo nakonec převzala zastánkyně tradiční rodiny Vladimíra Ludková z ODS.

Na šéfku kandiduje i senátorka za Kladensko Adéla Šípová. U ní se zase část pirátů nemůže přenést přes to, že se členkou strany stala až v říjnu, tedy jen měsíc před sjezdem. Nominaci na předsedu získali také bývalý náměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík, bývalý ostravský radní David Witosz a bývalý místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl. Na místopředsedu kandiduje třeba i Ferjenčík.