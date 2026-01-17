Hřib obhajuje svou pozici předsedy Pirátů, strana na sjezdu volí i nové vedení

  8:12
Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích zvolí nové vedení. Předseda Strany Zdeněk Hřib bude obhajovat pozici, jeho vyzyvatelem se stane místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz. Kromě toho si Piráti v Prachaticích vyberou místopředsedy.

Zasedání celostátního fóra začne v kongresovém centru v Prachaticích v 09:00, volba předsedy je v programu zařazená hned deset minut poté. Ještě před obědem by měli Piráti vybrat i místopředsedy, projednat úpravy stanov v souvislosti s fungováním svého think tanku Institut Pí, ale také zprávu o stavu kampaně. V odpoledním bloku se budou Piráti věnovat výroční zprávě předsedy, představení poslaneckého klubu a zhodnocení plnění úkolů celostátního fóra.

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na sociálním zabezpečení. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti). (16. ledna 2026)
David Witosz na celostátním fóru Pirátské strany. (8. ledna 2022)
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib. (13. ledna 2026)
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib. (13. ledna 2026)
Vyzyvatel Hřiba Witosz se účastnil voleb předsedy Pirátů i v minulosti. V roce 2022 neprošel přes první kolo a předloni z volby odstoupil. Hřib se stal předsedou před půldruhým rokem, když v čele strany nahradil dlouholetého šéfa Ivana Bartoše.

Pozice místopředsedů budou obhajovat předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová a poslanec Martin Šmída. O zbývající dvě místa usilují také místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Stojanová, podnikatel Jiří Hlavenka a student politologie Zacharias Samuel Fischer. Do volby místopředsedů propadne i neúspěšný uchazeč o předsednickou pozici.

Piráti ve sněmovně po loňských říjnových volbách díky zisku téměř devíti procent hlasů posílili ze čtyř na osmnáct poslanců. Jsou čtvrtým nejsilnějším klubem a stejně jako v posledním roce uplynulého volebního období patří do opozice. V posledních komunálních volbách získali jako navrhující strana v obcích 274 mandátů, obhajovali jich přitom 358.

