Piráti se distancovali od smlouvy, kterou vláda uzavřela s Polskem o Turówu

Pro schválení odmítavého stanoviska Pirátů ke smlouvě bylo 252 hlasů, proti tomuto usnesení bylo 108 hlasů.

Na platnosti smlouvy to nic nemění, jde o to, co to přesně bude znamenat pro další postup Pirátů, zda jen distancování se od kroky vlády, jejíž součástí Piráti jsou, nebo to bude mít další konsekvence.

Vedoucí mediálního odboru Pirátů Vratislav Filípek si vyžádal půl hodiny času na oficiálni reakci strany.

Polsko na základě smlouvy poslalo Česku 45 milionů eur (zhruba 1,094 miliardy korun) jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. Česko pak stáhlo žalobu u Soudního dvora Evropské unie. Podle Fialy ani ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové by Česko nemělo zaručeno lepší podmínky smlouvy ani v případě, že by soud vyhrálo.

Polský důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Lidé z příhraničních oblastí v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk a znečištění prachem.