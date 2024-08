Piráty rozhádala snaha omezit večer alkohol. Hlasují, zda potrestají Michailidu

Bývalý zastupitel na Praze 7 za Piráty Pavel Tauer, který to inicioval, také chce, aby celostátní fórum nejmenší vládní strany Janu Michailidu vyzvalo, aby se „minimálně do konce roku 2026 neucházela o žádná místa na kandidátních listinách ani o jiné veřejné funkce pod hlavičkou České pirátské strany.“

Celostátní fórum Pirátů má také podle návrhu, o němž se hlasuje, vyzvat šéfa Pirátů a místopředsedu vlády Ivana Bartoše, aby „bez prodlení podnikl kroky k odvolání Jany Michailidu ze všech funkcí v orgánech státu, kde Piráty zastupuje“. Přišla by tak zřejmě i o pozici v Radě vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Michailidu v rozhovoru pro iDNES.cz podpořila zákaz prodeje alkoholu v prodejnách po desáté hodině večer. „Ano, my bychom takové opatření uvítali,“ řekla v rozhovoru Michailidu.

„Můžeme se bavit o regulaci prodeje, o regulaci toho, kde se může prodávat, můžeme se bavit o licencích pro prodej. A slyšela jsem nebo dostalo se ke mně, že například na ministerstvu zdravotnictví jsou otevření debatě právě o omezení prodeje, například, že by se po nějaké večerní hodině, třeba desáté, už alkohol neprodával v prodejnách,“ uvedla členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí za Pirátů.

Hlasující byli v pátek spíš na straně Michailidu

V pátek kolem šesté hodiny ranní odhlasovala už více než čtvrtina členů strany a podnět Tauera v tu chvíli podporovalo 40 procent hlasujících (136 hlasů), proti bylo 56 procent (190 hlasů) a 4 procenta se zdržela (14 hlasů). Kolem deváté hodiny ranní už bylo hlasování i diskuse k němu stranou přesunuta do uzavřené části diskusního fóra Pirátů.

„Návrh na zákaz prodeje po dvaadvacáté hodině si nemyslím, že by něco řešil protože to mám osobní zkušenosti z Dánska. Tam jsou nějaké podobné restrikce zavedený a je to přesně tak, že když si člověk jakoby nekoupí alkohol po dvaadvacáté hodině, tak existují různé skupiny, které vám to prodají později. A je to horší v tom, že dost často se tam prodává nějaký pašovaný alkohol,“ řekl v pátek iDNES.cz Tauer. Hlasování o jeho podnětu podle něj může probíhat až čtrnáct dnů.

„V zájmu veškerého zbývajícího pudu sebezáchovy strany navrhuji, abychom pokračovali v kárání sobců, kteří zneužívají svého členství ve straně a z něj plynoucího postavení k pouhému sebezviditelňování, a straně zpět nepřinášejí nic, co by tyto výstupy ospravedlňovalo. Naopak poškozují politické vyhlídky strany jako celku a kandidujících členů na úspěšný výsledek v nadcházejících volbách,“ zdůvodnil kolegům Pirátům, proč by měli usnesení namířené proti člence republikového výboru strany Michailidu.

Ještě než Piráti znepřístupnili stránky s hlasováním, udělal si portál iDNES.cz kopii části diskuse a hlasování. Tauer se v ní postavil proti přesunu hlasování do neveřejné části diskuse, i když mu to kolegové doporučovali. „Dospěl jsem k jednoznačnému závěru, že právě tento podnět řešící mediální výstupy by měl zůstat veřejným,“ napsal Tauer do diskuse, která je už nyní uzavřená širší veřejnosti.

Průběžný výsledek hlasování v pátek naznačoval, že se Michailidu žádného stranického trestu nemusí spíš obávat. Zároveň je ale také zřejmé, že restrikce prodeje alkoholu pro 22:00 nemá jasnou podporu ani u samotných Pirátů.

Piráti navrhli varovné etikety a zákaz reklamy do 20 hodin

První místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová už v půli července společně s Michailidu při setkání s novináři představily návrh Pirátů, aby se na etiketách alkoholických nápojů objevilo podobné varování, jaké je teď na krabičkách cigaret. Piráti chtějí v pětikoalicí také prosadit zákaz reklamy na alkohol v televizi a rozhlasu mezi 6:00 a 20:00. Budou prosazovat, aby to vláda stihla ještě v tomto volebním období.

„Ideální by bylo mít o tom dohodu do konce roku,“ řekla Kocmanová. Změny by podle ní mohly projít formou pozměňovacího návrhu k některé ze změn projednávaných zákonů.

„Cílem je, aby to mělo co nejširší podporu. Určitě to bude štěpící návrh,“ připustila na dotaz iDNES.cz, zda návrh Piráti podají, i když se jim nepodaří získat podporu vládní koalice. Dává ale přednost tomu, aby na něm byla koaliční shoda.

„Alkohol není příčinou domácího násilí, ale jeho spouštěčem,“ řekla Kocmanová. Ve vládní koalici už podle ní debata o krocích, které by měly vést k omezení škodlivých dopadů alkoholu začaly.

Podle výroční zprávy o závislostech za loňský rok každý osmý dospělý v ČR minimálně jednou týdně nadměrně pije alkohol. Rizikově a škodlivě popíjí až 1,3 milionu lidí nad 15 let. Podle předloňského výzkumu se opakovaně opila čtvrtina patnáctiletých. Česko patří k zemím s největší spotřebou alkoholu. V roce 2022 v průměru každý obyvatel vypil 169,5 litru alkoholických nápojů.