Piráti v Brně hlasují o koaliční smlouvě. Pokud ji neschválí, do koalice vedené ODS nevstoupí

Brno Piráti v Brně ve středu večer zahájili dvoudenní hlasování o koaliční smlouvě s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Vyplývá to z diskuzního fóra Pirátů. Hlasování skončí v pátek večer. Koaliční smlouvu musí schválit nadpoloviční většina z brněnské členské základny Pirátů, která má přes 20 členů. Když smlouvu schválí, mohou ji partneři podepsat. Pokud by Piráti smlouvu neschválili, nemohou do koalice vstoupit. Nabídku vytvořit koalici mají i od hnutí ANO, které vyhrálo volby.

Piráti měli před zahájením hlasování pětidenní rozpravu. Původně měla trvat jen tři dny, ale nakonec ji o dva dny prodloužili. V rozpravě řešili vznik koalice, návrh koaliční smlouvy i analýzu lidí, kteří se mají za koaliční partnery stát radními.

Diskutovali především o budoucí primátorce Markétě Vaňkové (ODS). Dříve vymáhala pohledávky pro offshorovou firmu Brandson Enterprises z Karibiku. Majitele firmy nelze dohledat, její ředitel skončil ve vězení kvůli praní špinavých peněz. Vaňková už dříve uvedla, že pro firmu jako advokátka pracovala, popřela ale možnou spojitost s jakýmkoli pochybným jednáním.



Lídr Pirátů a budoucí náměstek primátora Tomáš Koláčný ve středu zahájil hlasování před 21:00. „Hlasování potrvá 48 hodin. Můžete hlasovat pro, proti, nebo se zdržet,“ napsal spolustraníkům Koláčný.

Pokud Piráti koaliční smlouvu neschválí, nemůže strana do koalice vstoupit. Piráti mají ještě nabídku na koalici od hnutí ANO, které vyzvalo ke spolupráci i ČSSD. Strany však zatím jednaly o koalici vedené ODS.

Někteří se už vyjádřili proti smlouvě, patří mezi ně například dvojka kandidátky Markéta Gregorová, která se má stát radní pro oblast kultury. Bývalý radní Brna Jiří Ulip zase v rozpravě uvedl, že se nejspíš zdrží. Jihomoravský předseda Pirátů Róbert Čuma je zase pro, stane se radním pro oblast majetku.

Původně se v Brně na koalici dohodlo hnutí ANO jako vítěz voleb spolu s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Potom ale nastal zvrat a ODS se domluvila na koalici s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Hnutí ANO to nazvalo podrazem, ODS to zase vysvětlila tím, že ji kvůli spolupráci s ANO kritizovali voliči a že nová koalice je lepší možností pro Brno. ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD mají v zastupitelstvu 33 mandátů z celkových 55. ANO má 18 mandátů, ODS 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.