Co bude dál s ČT a ČRo? Piráti svolali pracovní skupinu mediálního výboru

Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by však měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. České televizi chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
Vládní novele má předcházet poslanecký návrh, který poplatky neruší, ale osvobozuje od nich například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Platit by mohl od posledního čtvrtletí nebo od začátku příštího roku. Návrh by podle prvních odhadů ČT i ČRo připravil o stovky milionů korun.
Odbory ČRo a ČT a iniciativa Veřejnoprávně před třemi týdny vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost. Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií organizují studenti i spolek Milion chvilek pro demokracii.
Na té úterní byly podle organizátorů až desítky tisíc lidí. Protestním pochodem skrz centrum Prahy zněla hesla jako „ovladač od ČT nedáme“, „komu tím prospějete“ i jiné odkazy na hlášky z filmu Pelíšky. Předseda spolku Mikuláš Minář v závěru akce ohlásil ambici v protestech pokračovat, a to jak před úřadem vlády, tak v krajích.