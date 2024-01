Boj u Pirátů. Gregorová říká, že nebude servilní. Bartoš hájí vládní angažmá

„Vede mě k tomu několik důvodů, ten hlavní je, že se cítím ze strany unavený, frustrovaný a nechci to dělat. Pokud někdo nechce nějakou dobrovolnickou činnost dělat, neměl by ji dělat,“ uvedl na vnitrostranickém diskusním fóru.

Gregorová napsala Pirátům, že si je vědoma, že je pro mnohé kontroverzní postavou. „Netěší mě to, až do vstupu do politiky jsem se domnívala, že jsem spíše stmelující člověk,“ zhodnotila sama sebe europoslankyně. „Vnímám svět kolem sebe realisticky a vím, že neztělesňuji neutralitu. Mám názory a postoje a nebojím se je použít,“ zdůraznila.

V diskusním fóru Pirátům sdělila, že jim nabízí „neservilitu“. „Nikdy nikomu nepodlézám, nemanipuluji, jsem až na dřeň upřímná a ozvu se, pokud nesouhlasím. Ráda spolupracuji s diplomaty a jsou podle mě v týmech potřeba, ale nejsem to já,“ říká Gregorová.

Nejsem levičák, ani pravičák, píše o sobě Bartoš. Hájí angažmá ve vládě

Ve veřejné části diskusního fóra Pirátů sám sebe zhodnotil i vicepremíér pro digitalizaci a předseda strany Ivan Bartoš. „Já nejsem ani levičák, ani pravičák. Jsem Pirát, člověk co má rád svobodu,“ napsal o sobě Bartoš.

Hájí vládní angažmá. „Otevíráme témata, trváme na nich, spoustu věcí jsme buď vyjednali nebo zastavili, netrpíme nějakým přehnaným sentimentem, pokud někdo z partnerů dělá něco špatně. Někteří si myslí, že jsou Piráti v nátuře vždy opoziční. To si nemyslím, neboť v řadě koalic jsme se již na vládnutí podíleli a i nyní na úrovni krajů a měst tak činíme (a není to vždy koalice na vládním půdorysu). Smyslem politické strany je prosazovat skrze svou politiku změnu. Proto ji lidé volí. Z pozice exekutivy (dle síly) je to stále nejlepší pozice, jak to dělat,“ napsal Bartoš.

Připouští, že za určitých okolností by Piráti být ve vládě nemuseli. „Ano, jsou scénáře vývoje, kdy bychom byli nuceni o ukončení našeho působení ve vládě jednat, ale rozhodně ne proto „že je to pro nás aktuálně výhodné“. To bych chápal jako veliký fail a osobně se mi tohle uvažování nelíbí,“ uvedl šéf Pirátů.

Piráti mají ve vládě tři zástupce a ve Sněmovně čtyři poslance. I v případě, že by z vlády odešli, by tak většina pro vládu Petra Fialy zůstala zachována. Pět vládních stran má 108 poslanců z 200, s koalicí v důležitých věcech hlasuje také bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který se rozešel s ANO.

Piráti zvolí nové veden při jednání celostátního fóra v Brně, které se uskuteční 13. ledna. Bartoš získal 12 nominací, aby pokračoval ve funkci předsedy. Gregorová a Pikal dostali po dvou nominacích. Kandidatury se už dříve vzdal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, protože žádnou nominaci nezískal.

Bartoš stál v roce 2009 u zrodu Pirátů, pod jeho vedením se strana dostala do obou komor Parlamentu i do Evropského parlamentu. Stranu vede podruhé od roku 2016. Loni v lednu obhájil funkci šéfa Pirátů, když porazil senátora Lukáše Wagenknechta.

Gregorová v nominační řeči nabízí politický instinkt, komunikaci se členy strany, čitelnost i autenticitu. Jako kandidátka na předsedkyni má automaticky i nominaci na místopředsedkyni.