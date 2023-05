Ferjenčík versus Peksa. U Pirátů vypukl spor o to, kdo povede europoslance

„Před časem za mnou přišel Honza Lipavský, že to do evropských voleb chce postavit za Piráty výrazného lídra a nakonec mě přesvědčil,“ napsal Ferjenčík na fóru Pirátů.

„Mikuláše považuji za jednoho nejtalentovanějších pirátských politiků, ale díky kroužkování nemůže pracovat jako poslanec. Za mě jednoznačně Mikuláš do politiky patří, a to i do evropské,“ zdůvodnil svůj návrh Lipavský.

„Je liberál a za liberální hodnoty se bil, bije a bude bít vždy celým svým srdcem. Dokáže zaujmout i bez politické funkce. Voliči i média si Mikuláše pamatují a stále se zajímají o jeho názory. Má co říct. V kampani bude jeho hlas slyšet. Má respekt u politických partnerů,“ uvedl ministr zahraničí za Piráty.

Jako příklady, co Ferjenčík dokázal, připomněl Lipavský zvýšení slevy na dani na poplatníka, kompenzační bonus pro pracovníky na dohodu, legalizaci domácího vaření piva a zrovnoprávnění českých pokerových serverů s těmi zahraničními.

Jan Lipavský @JanLipavsky Mám radost, že @Mikiferjencik jde do pirátských “europrimárek”. V těch naše strana skládá kandidátní listinu. Mikuláš získal dostatečný počet hlasů celostátního fóra, aby se primárek mohl zúčastnit a také vstoupí do souboje o pozici lídra celé kandidátky. ️ oblíbit odpovědět

Kandidaturu Ferjenčíka jako lídra kandidátky Pirátů podpořil i bývalý pražský primátor, nyní náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. „Jednoznačně podporují tuto kandidaturu. Mikuláš byl jedním z těch našich prvních čtyř zastupitelů na pražském magistrátu, kde Piráti poprvé veřejnosti ukázali, že Piráti dělají věcnou politiku pro lidi a dělají ji podle reálných dat a ne ideologických blábolů. Ze setrvačnosti takhle roztlačené kárky jsme těžili nejen v roce 2017, ale těžíme z ní víceméně dodnes,“ napsal do pirátského fóra Hřib.

Minule vedl kandidátku Pirátů Kolaja, poukázal na svou nulovou absenci

Nyní mají ovšem Piráti tři jiné europoslance – Marcela Kolaju, Markétu Gregorovou a Mikuláše Peksu. V minulých volbách byl lídrem Kolaja, který je prvním místopředsedou strany a do diskuse o návrhu ministra Lipavského přispěl grafem, podle nějž měl on sám loni nulovou absenci při hlasováních.

A když Ferjenčík i na své facebookové stránce napsal, že se rozhodl výzvu ministra zahraničí přijmout, europoslanec Peksa se neudržel a napsal:

„Mikuláši, ono už proběhlo hlasování a ty jsi lídr? Protože jestli ano, tak smekám a gratuluju a těším se na případnou spolupráci. Jestli ne, tak, prosím uveď někam velkými písmeny disclaimer, že to tak není, ať mi nechodí poplašené dotazy – on bude Ferjenčík lídrem?“

Ferjenčík je nyní asistentem šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka.

„Evropu čekají klíčové volby, extrémisti a populisti se pokusí překreslit politickou mapu Evropy a my v Česku musíme odmakat svůj díl, aby se to nestalo,“ uvedl Ferjenčík.

I když ho navrhl na lídra kandidátky ministr zahraničí Jan Lipavský, že že v primárkách uspěje a kandidátku Pirátů do eurovoleb skutečně povede, nemá jisté.

V hlasování na stránkách fóra Pirátské strany v anketě nazvané „Podporuji nominaci Mikuláše Ferjenčíka v primárních volbách do Evropského parlamentu“ podporovalo v úterý dopoledne bývalého poslance Ferjenčíka 43 procent hlasujících, proti bylo 52 procent hlasujících a 6 procent se zdrželo.