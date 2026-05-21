Na tiskové konferenci vystoupí Hřib, kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová a jediná senátorka zvolená za Piráty Adéla Sucharda Šípová, která je členkou klubu SEN 21 a Piráti v horní komoře parlamentu.
Sucharda Šípová bude obhajovat křeslo za Kladensko a Prahu-západ s podporou více stran – Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21.
„Budu dál prosazovat systém jednoho exekutora, aby se lidé mohli dostat z dluhových pastí. Druhou prioritou je dostupné bydlení, třetí rozvoj regionu,“ uvedla Sucharda Šípová, která poskytuje i bezplatnou právní podporu lidem, kteří to potřebují.
V hlavním městě mají Piráti třináct zástupů na magistrátu a jsou v koalici, jejich předseda Hřib byl dříve primátorem.