Piráti stvořili „nejpředvolebnější song“. Parodují klipy SPD, ANO i Feriho

„Slovo změna zazní aspoň šestkrát,“ vymýšlí Hřib. Ve videu si mimo něj zahrála také například dvojka pražské kandidátky Olga Richterová, místopředsedkyně Mladého Pirátstva Katerina Demetrashvili, absolutní hudební netalent projevil poslanec Jakub Michálek.
„Ve svém skeči ironicky parodují líbivé předvolební písně, které se často vyznačují vyprázdněným sdělením, nesplnitelnými politickými sliby a zejména pochybným hudebním vkusem,“ vysvětlila záměr mluvčí Pirátů Kristina Jochmannová.
Refrén „volte nás, volte nás, ať je všem dobře zas,“ je podle Bartoše tak jednoduchý, že ho lidé zvládnou zazpívat i po šestém pivu. Seriózní volební spot s o poznání vážnějším sdělením však podle mluvčí strana zveřejní v září.
Piráti už v roce 2017 vytvořili píseň Pusťte nás na ně, čímž podle nich dali tomuto žánru prostor. „Všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky. Jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky,“ zpíval za zvuku harmoniky tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš na účet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.
Od té doby se na české politicko-hudební scéně objevilo hned několik obdobných počinů. Velký zásah měl například v roce 2017 klip bývalého politika TOP 09 Dominika Feriho, který zpíval, že „volby nejsou sexy, z nich nemáš erekci.“ Nyní si ve vězení odpykává tříletý trest, v roce 2024 ho tam soud poslal za znásilnění a jeden pokus o něj.
Před měsícem navázalo hnutí SPD na svou sérii volebních melodií s letní skladbou nazvanou „Naplno“ stvořenou umělou inteligencí v rytmu reggae. Ta měla podle šéfa hnutí Tomia Okamury navodit „prázdninový vibe“. „Možná nečekané, ale léto snese všechno – i tanečky pod palmou na českém dvorku,“ napsal Okamura, který ve videu vystupuje v havajské košili.