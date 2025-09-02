Máme společného víc, než si myslíte, tvrdí Piráti. Zahajují horkou kampaň

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Celé to spíš připomíná začátek nějakého hudebního festivalu, ale že jde o politiku, pozná každý, jen co přijde blíž. Příchozí vítá cedule s nápisem Nedovolíme Ficostán.
Tedy že nedovolí, aby se poměry v Česku po volbách změnily jako na Slovensku po nástupu vlády Roberta Fica. Co ji charakterizuje? Třeba to, že se Fico v úterý v Číně setkal s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Ruská armáda na jeho povel napadla Ukrajinu a vede na cizím územím dobyvačnou válku největší od konce druhé světové války.
Piráti se pokusí vylepšit výsledek z minulých voleb, kde doplatili na spojenectví s hnutím STAN
Piráti se v říjnových volbách pokusí vylepšit svůj výsledek, který měli před čtyřmi lety. Ve volbách tehdy spíš doplatili na spojenectví s hnutím STAN, získali totiž jen čtyři poslance a ve vládě Petra Fialy tři ministry. Z vlády se poroučeli po třech letech, když premiér Fiala navrhl odvolání tehdejšího šéfa strany Ivana Bartoše kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení.
Akce Pirátů se odehrává u Štvanické lávky, která spojuje dva břehy Vltavy, ale má jít i o metaforu spojování lidí napříč generacemi a názory.
Slavnostní otevření lávky měl na starosti Zdeněk Hřib jako bývalý primátor. Nyní je předseda Pirátů a volební jednička v hlavním městě.
Hřib za doprovodu dalších pirátských politiků představí v 16 hodin hlavní vize Pirátů, které plánují uskutečnit v prvních 100 dnech po sněmovních volbách. Akci bude moderovat stand-up komik Big Daddy Mikky.
Již dříve představili Piráti program. Založit rodinu a vychovávat děti nesmí být podle nich luxus.
Strana má plán, který má pomoci 90 procentům rodin. Hlavními body jsou zvýšení slevy na poplatníka, bonus na první dítě či snížení DPH na základní potraviny a potřeby o šest procentních bodů. Pro rodinu s dětmi to má znamenat úsporu až 35 359 korun.
„Nenechme si namluvit, že vychovávat děti má být luxus a nenechme si namluvit, že žít od výplaty k výplatě je normální,“ řekl Hřib.
Podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi by Piráti nyní získali 9,5 procenta hlasů, podle agentury STEM pro CNN Prima News 8,9 procenta.
