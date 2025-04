Piráti zahájili kampaň k bydlení. Slibují nové byty a boj proti spekulantům

„Máme konkrétní čtyři kroky, jak udělat bydlení v Česku dostupnější. Vyrážíme proto na tour, kde seznámíme všechny s konkrétním postupem. Všude tam, kde vláda seškrtala poradny k bydlení v zákoně o bydlení, my pojedeme s odborníky a pomůžeme,“ prohlásil na zahájení akce předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Krizi bydlení chtějí Piráti řešit například seškrtáním některých regulací, které například omezují i stavbu půdorysu bytu tak, aby se obešly bez chodby nebo vstupní místnosti.

„V zahraničí je běžné, že v bytech není vstupní chodba, ze které se jde na záchod, do kuchyně či na toaletu jdete zkrátka přímo. Ale u nás to tak postavit nejde, je to zbytečná byrokracie, když se bez toho obejdou jinde, my určitě vypneme zbytečnou byrokracii a normy, které prodražují výstavbu v naší zemi,“ nastínil Hřib.

Proti spekulantům

Dále Hřib slíbil, že Piráti za čtyři roky zařídí 200 tisíc nových domovů a zakročí proti investičním spekulantům. „Zavedeme také akcelerační zóny pro rychlejší výstavbu bytů jako hřiby po dešti. A také především zlevníme výstavbu bytů o milion korun na každý byt,“ dodal.

Podle expředsedy strany Ivana Bartoše ceny bydlení v Česku roky rostly, ale všichni se jen dívali jinam. „To není styl Pirátů. My jsme jediní, kteří s tím začali něco dělat. Díky EU jsme vyjednali zhruba 10 miliard korun na výstavby, poskytly jsme peníze obcím, aby bytové projekty připravily,“ popsal při zahájení kampaně expředseda Pirátů Ivan Bartoš.

Výjezdy do všech krajů

Během akce Piráti představili i harmonogram kampaně, která vedle setkání s občany nabídne debaty s odborníky na urbanismus, výstavbu a sociální politiku. Tu Piráti zahájili podle svých slov symbolicky na místě, kde se mění nevyužitý brownfield v novou obytnou čtvrť, tedy na Nákladovém nádraží Žižkov. Po Praze zamíří do krajů.

„V rámci výjezdů Kde domov tour se zastavíme v každém kraji. Budeme s lidmi mluvit o problémech s bydlením, ale hlavně ukazovat jednotlivá řešení: od dostupných nájemních bytů po podporu obcí a výstavbu tam, kde to dává smysl,“ upřesnil předseda Pirátů Hřib.

Poslanci vládní ODS předložili v souvislosti s bydlením dva pozměňovací návrhy. Jeden by umožnil zapojit penzijní fondy do financování nových bytových projektů. Druhým chtějí podpořit družstevní bydlení tak, že zjednodušeně rozšíří možnost daňového odpočtu úroků z hypotečního úvěru bytového družstva pro jeho členy.

Řešení krize bydlení slibují před letošními volbami v podstatě všechny strany. Například šéf hnutí ANO Andrej Babiš na konci března v Ostravě, kde bude kandidovat, pořádal debatu na téma Dostupné bydlení pro všechny. Mladým lidem chce hnutí poskytnou například státní bezúročné půjčky na první bydlení.