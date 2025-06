Předseda Pirátů a lídr v Praze Zdeněk Hřib na úvod uvedl, že spojení se Zelenými je reakcí na propojování jiných, hlavně extremistických stran.

„Vidíme, že se napříč Evropou spojují populisté, extremisté a autoritáři, kteří chtějí šířit strach a nenávist. My na toto říkáme jasné ne. Právě proto tu stojíme bok po boku s odborníky a odbornicemi ze Strany zelených, abychom nabídli skutečně liberální a férovou alternativu,“ řekl Hřib.

Spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská pak upřesnila, že společně budou kandidovat v celkem osmi krajích. Piráty v nich doplní téměř 30 kandidátů Strany zelených.

„V ostatních krajích nebyla mezi Piráty a Zelenými dosažena dohoda na krajské úrovni. Tam, kde naši členové nebudou na kandidátkách Pirátů, nebudou kandidovat vůbec,“ přiblížila Svárovská. Konkrétně ona o přízeň voličů zabojuje v hlavním městě z 12. místa.

Piráti opakovaně zdůrazňují, že nevytvářejí koalici. Straně tak bude stačit pro vstup do Poslanecké sněmovny zisk pěti procent hlasů. Pokud by kandidovali v koalici, potřebovali by nejméně osm procent.

Obě strany slibují, že přicházejí s jasným plánem, jak rozhýbat českou ekonomiku a zvýšit příjmy pro 90 procent rodin snížením daní. Podle nich Česko zaostává v podpoře obnovitelných zdrojů, chtějí více podporovat malé zemědělce, změnit jednací řád Sněmovny, rozhýbat výstavbu bytů a postavit jich až 200 tisíc.

Studentům slibují nabídnout výhodnější studentské půjčky, cestujícím veřejnou dopravou jednotnou síťovou jízdenku umožňující přepravu po Česku za jednu cenu, jako to funguje třeba v sousedním Německu.

Kromě toho chtějí nižší zdanění práce, hlavně té nízkopříjmové. Chtějí zavést moderní metody měření znečištěného ovzduší ve městech, pokračovat v přípravách na přijetí eura, zdanit tiché víno nebo legalizovat marihuanu.

Kroužkujte mě, vyzvala předsedkyně Zelených

Před čtyřmi lety ve volbách do Poslanecké sněmovny měli Piráti koalici se Starosty a nezávislými. Voliči ale kroužkovali zejména kandidáty hnutí STAN, přestože podle Pirátů se domluvili, že vyzývat ke kroužkování nebudou. Za Piráty se pak do Sněmovny dostali pouze čtyři poslanci.

Nyní se Zelenými uzavřeli dohodu o kroužkování jinou. „Každý z kandidátů a kandidátek bude mít příležitost k vyzývání kroužkování své vlastní osoby,“ doplnila Svárovská.