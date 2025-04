Piráti řeší, jestli jít do voleb ve spolupráci se Zelenými. Obě strany sice potvrdily, že navzájem jednají o formě spolupráce, v pohledu na to, o jak výrazný společný postup půjde, se ale jejich vedení liší.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib spíše odmítá výraznější spojení a vyhýbá se i společné dohodě na celostátní bázi. “Se Zelenými jednáme pouze o účasti některých jejich odborníků na kandidátce Pirátů. Neuvažujeme o žádné předvolební koalici. Podobně jednáme i s dalšími obdobně smýšlejícími stranami liberálního spektra o účasti jejich odborníků na kandidátkách Pirátů,“ řekl redakci MF DNES Hřib.

Piráti si zatím odhlasovali účast Zelených na kandidátce v Pardubickém kraji. Spolupředseda Zelených Matěj Pomahač však redakci MF DNES naopak sdělil, že očekává dohodu s Piráty na celostátní úrovni.

„Máme jako Zelení jednotný postup v parlamentních volbách pro celou republiku. Jako předsednická dvojice máme za úkol pokusit se vyjednat dohodu, která bude zahrnovat ideálně všechny kraje nebo jejich většinu a dostat místa, která budou důstojná a reprezentativní,“ popsal Pomahač. Následně by se podle něj také musela vyřešit i reprezentace značky Zelených v kampani. „A to tak, aby bylo jasné, že Zelení kandidují s Piráty,“ dodal.

Začátkem příštího týdne by podle Pomahače mělo být jasno. „Jednání vedeme v podstatě od začátku tohoto roku na docela intenzivní úrovni. Začátkem příštího týdne potřebujeme vědět, jestli rámec dohody je pro nás i pro Piráty přijatelný, abychom se mohli posunout dál,“ uzavřel. Pokud nebude v příštím týdnu dohoda dotažena do konce, jsou podle Pomahače Zelení připraveni spustit samostatnou kampaň s podporou menších progresivních politických stran.

Zeleným průzkumy přisuzují asi dvouprocentní podporu. Politolog Daniel Šárovec z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem také upozorňuje, že Piráti nemohou čekat, že by spojení se Zelenými či s jinou liberální formací překonalo jejich vnitřní problémy.

Kampaň k bydlení i spindoktorka

Vedle lavírování nad dohodou se Zelenými, poslední dny Piráti také testují, jak pojmout předvolební kampaň. Ve středu například na pražském Nákladovém nádraží Žižkov slibovali řešení nedostupného bydlení. Jejich politici ve stavebních přilbách v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem vybíhali na podium z kulis papírového domu se slibem „Zlevníme výstavbu bytu o 1 milion Kč“. O den později zase mohli hosté vidět jejich expředsedu Ivana Bartoše na show v pražském Divadle Komedie, při které ho „grilovalo“ několik profesionálních komiků.

Změny v prezentaci se odehrávají na pozadí některých nových interních změn. Strana posílila kampaňový tým. Nedávno najali i takzvanou spindoktorku Šárku Mrázovou, která má mít v týmu hlavně konzultační roli. Věnuje se každodenní rychlé reakci na témata, která se objevují v prostoru, například v poslední době i bezpečnosti. Obecně se spindoktoři specializují na komunikaci a vystavění pozitivního obrazu skrze mediální strategie.

Rozhodující bude mix témat

Piráti se aktuálně po několika nepříznivých průzkumech dostali na mírně lepší výsledky. Například poslední model agentury Median jim přisoudil osm procent, o dva procentní body více oproti únoru. Mírný vzestup zaznamenali i u agentury STEM, v jejichž měření z první poloviny dubna by se strana dostala na 6,5 procenta oproti únorovým necelým šesti procentům.

Podle Šárovce ale může jít spíš o výkyv. „Piráti jsou stále více méně na svém, přičemž rozhodující bude mix témat, kterými budou chtít oslovit své voliče v kampani. Důležitý bude mobilizační efekt jejich horké fáze kampaně i finální podoba kandidátních listin,“ vysvětlil politolog.

Po jejím zahájení v hlavním městě se Piráti s kampaní k bydlení vydají do všech krajů. Následně ale plánují zvedat i jiná témata, například týkající se životní úrovně lidí. „Vedle protestního sentimentu to ale budou muset být hlavně pozitivní témata, která straně mohou potenciálně pomoci získat početnější voličskou podporu. I tak to ale pro ni může být dvousečné, protože kritici se mohou obratem tázat, proč tyto priority Piráti neprosadili v době, kdy seděli ve vládě,“ připomněl Šárovec.

Vymezení vůči Fialově vládě, jejíž byli do loňského roku součástí, se ale v prohlášeních a rozhovorech pirátských politiků objevuje jako častý motiv. „Ceny bydlení v Česku roky rostly, ale všichni se jen dívali jinam. To není styl Pirátů. My jsme jediní, kteří s tím začali něco dělat,“ prohlásil na akci k bydlení expředseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pražská pirátská zastupitelka Zuzana Freitas Lopesová pak dodala, že ODS „vykostila“ Piráty navržený zákon o dostupném bydlení. „Z kontaktních míst zůstala skoro polovina. Ohlodali ho ti, kterým vysoké ceny nemovitostí a nájmů zjevně vyhovují,“ rýpla si. Zákon, který má pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí, schválila Sněmovna v půlce dubna. Hasovalo pro něj 102 poslanců z řad vládní koalice a opozičních Pirátů.

Politolog Šárovec se ale domnívá, že podobné tvrdé pokusy o vymezování se vůči vládě nepůsobí důvěryhodně, jelikož Piráti byli součástí kabinetu většinu vládního mandátu. „Vidím u nich proto stále problém s autenticitou jejich politických postojů po odchodu z vlády,“ dodal.