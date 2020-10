Pirátský měšec se po volbách zaplní, sociální demokraté naopak zchudnou o 90 milionů. Spláče i KSČM

Praha Debakl tradičních levicových stran v krajských volbách se odrazí i v podstatně nižších příjmech od státu. A bude to bolet, zejména před sněmovními volbami, které jsou už za rok.

KSČM a ČSSD zchudnou dohromady o více než 160 milionů korun. Vypadnou jim totiž příjmy za mandáty krajských zastupitelů, o něž ve srovnání s rokem 2016 přišly. Za každého zastupitele strany a hnutí inkasují čtvrt milionu ročně.



Největší „sešup“ zažijí sociální demokraté. Jejich příjmy klesnou v příštích čtyřech letech téměř o 90 milionů korun. Na vině je ztráta 88 krajských zastupitelů.

„Udělali jsme ekonomická opatření už před volbami, protože jsme samozřejmě tušili, že se nebude opakovat výsledek z roku 2016, takže bychom to měli zvládnout. Základem je pronajmout prostory v Lidovém domě, což se ale v současné krizi příliš nedaří. Věřím, že se to brzy povede,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf strany Jan Hamáček.

I komunisté se budou muset obejít bez stranických chlebíčků; jejich příjmy klesnou o 73 milionů korun.

Mezi letošní „zbohatlíky“ naopak patří Pirátská strana. Nezíská sice nejvíce jako vítězné ANO, kterému za 178 mandátů přiteče ročně 44,5 milionu, přesto se pirátská pokladna zásadně naplní.



99 milionů pro Piráty

Piráti zaznamenali akceleraci prakticky z nuly na sto. Zatímco v roce 2016 získali v krajských volbách jen pět mandátů, po víkendu jich mají 99. Mohou se tak těšit, že za čtyřleté období působení svých zastupitelů inkasují 99 milionů korun.

Podobně úspěšně si vedli i Starostové a nezávislí. Těm přistane na účtech místo 56 hned 93 milionů korun během čtyř let. Může za to nárůst mandátů o 37. Podle šéfa STAN Víta Rakušana se budou peníze hodit. „Potřebujeme posílit analytický tým. To nám vyšší příjmy umožní,“ řekl serveru Lidovky.cz Rakušan.