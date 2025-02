Proč má platit za ČT ten, kdo nemá televizi, ale chytrý mobil? diví se Pirát

13:58 , aktualizováno 13:59

Piráti nepodpoří spolu s oběma opozičními hnutími ANO a SPD, aby poplatky České televizi a Českému rozhlasu platili nově také ti, kteří nemají televizi, ale mají chytrý mobilní telefon. Řešili by to podle šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka tak, že online by obsah vysílání ČT byl přístupný až po přihlášení, například jako u Netflixu, a zdarma by bylo například zpravodajství o povodních.