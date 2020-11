Praha Policie v případu údajného rozsáhlého ohýbání fotbalových zápasů za úplatu okolo Romana Berbra popsala, jaké pořádky v zákulisí českého fotbalu měly panovat. Důležitá byla údajně i protekce s postupy sudích do vyšší ligy.

Vyšetřovatelé zmapovali devět zápasů 2. a 3. ligy, ve kterých hrály rozhodující roli spíše než výkony kopaček hráčů hvizdy píšťalek arbitrů. Právě kvůli tomu policie obvinila bývalého místopředsedu Fotbalové asociace ČR Romana Berbra, sportovního ředitele SK Slavoj Vyšehrad Romana Rogoze a dalších sedmnáct osob. Berbr však podle detektivů využíval zákulisních dohod i k utužení svého postavení ve struktuře FAČR. Za podporu na blížící se valné hromadě, která volí vedení českého fotbalu, sliboval krajským funkcionářům výhody. Vyplynulo to z policejních dokumentů, které Lidovky.cz prostudovaly.



„Požadoval po Václavovi Andrejsovi, předsedovi výkonného výboru královéhradeckého fotbalového svazu, Michalu Blaschkem, předsedovi výkonného výboru pardubického fotbalového svazu, Jiřím Ulrichovi, členovi výkonného výboru pražského fotbalového svazu a Dušanu Pospíšilovi, delegátu středočeského krajského fotbalového svazu, aby pro něho hlasovali, za což jim slíbil výhodu spočívající v postupu rozhodčích,“ uvádí policejní obvinění.

Nevím o tom

Redakce se pokusila činovníky kontaktovat, aby zjistila, jak se případ odehrál. „Vůbec ne. Jednak jsou to věci interní a za druhý to takhle nejde brát,“ reagoval na dotazy Lidovky.cz Andrejs, šéf královéhradeckého fotbalového svazu. Zákulisní machinace odmítl. „Já dělám fotbal tak, abych udělal co nejvíc pro kraj, ale rozhodčí jsem víceméně neřešil, ač mi to tady všichni ve finále vyčítali, že jsem moc hodnej, a ne dost agresivní,“ dodal s tím, že v minulosti ve fotbalu nebyla „dobrá“ doba. „Nebylo to ale tak, že mi vezme dva rozhodčí a já budu pro něj hlasovat. To je nesmysl,“ uzavřel.



Šéf pardubického fotbalového svazu Blaschke po položení dotazu hovor okamžitě ukončil se slovy: „Děkuji a nashledanou.“



Zástupce vedení pražského kraje Ulrich odmítl, že by u něj Berbr lobboval a sliboval mu výhody. A to ani v případě Ulricha mladšího, který měl být údajně mezi vyvolenými sudími, kteří se díky Berbrovi posunou k pískání do vyšší soutěže. V ní jde kromě prestiže i o lepší finanční ohodnocení. „O tom se mnou nikdy nemluvil,“ řekl pro Lidovky.cz Ulrich starší.

Jak si ale vysvětlit policejní spis, v němž se mimo jiné uvádí, že fotbalovým funkcionářům včetně Ulricha Berbr slíbil „výhodu spočívající v postupu rozhodčích Ladislava Szikszaye, Michala Volfa, Jiřího Ulricha ml., působících v jejich krajských fotbalových svazech, k rozhodování v soutěžních utkáních Fortuna: Ligy a Fortuna: Národní ligy“?

Ulrich pro to vysvětlení neměl. „Nevím, proč to někdo popisuje. Já jsem se s tím nesetkal,“ řekl. Praze se podle něj Berbrův lobbing vyhýbal, protože prý věděl, že mu není nakloněna.

O protekci za hlasy pro Berbra podle svých slov nevěděli ani další dva zmínění sudí. „Nic o tom nevím. Nemám žádné informace. Nikdo se mnou o tom nemluvil. Sleduji, co se píše, ale já jsem na nic takového nenarazil,“ řekl pro Lidovky.cz Ladislav Szikszay, který je v sezoně 2020/2021 hlavním rozhodčím profesionální soutěže. Stejně jako Berbr pochází z Plzeňského kraje. „Samozřejmě se známe, ale za celou kariéru jsme spolu mluvili jednou dvakrát. Vícekrát ne,“ dodal pro Lidovky.cz.



Exšéf sudích: Rozhodovali jsme standardně

Z Plzně pochází i další sudí profesionální soutěže letošní sezony Michal Volf. Ani on ale o zákulisních dohodách podle svých slov neví. „To se ptáte špatně. Opravdu o tom nic nevím. Tím, co jste mi řekl, jste mě překvapil. Dál to nebudu komentovat,“ uvedl včera Volf.



Slova zmíněných funkcionářů a sudích (kteří nebyli z ničeho detektivy obviněni) však nejdou dohromady s konstrukcí policie. Ta totiž v Berbrově obvinění uvedla, že druhý muž českého fotbalu přes prostředníka prý sliby dodržel. „Ačkoliv k takovému rozhodování neměl z titulu své funkce oficiální oprávnění, prostřednictvím předsedy Komise rozhodčích pro Čechy Martina Schrötera ovlivnil složení nominační listiny rozhodčích a složení nominační listiny delegátů a dále následné rozhodnutí Komise rozhodčích FAČR o jejich postupu,“ konstatuje obvinění.

Redakce se snažila získat i reakci bývalého sudího a nyní manažera SK Český Brod Dušana Pospíšila, u kterého si měl údajně Berbr zajišťovat vliv výměnou za posun do role delegáta. Sekretariát klubu přislíbil tlumočit žádost Lidovky.cz, ale do uzávěrky reakce nepřišla. Berbr, který je ve vazbě, skrze advokáty obvinění odmítá.Schröter, jehož komisi vedení FAČR po vypuknutí skandálu rozpustilo, se o případu nechtěl příliš bavit. „Nezlobte se, ale nebudu se k tomu vyjadřovat, protože je to předmětem vyšetřování. Myslím si, že komise postupovala standardně,“ uvedl pro Lidovky.cz.