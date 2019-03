Pistole je geniální dárek pro Trumpa, míní bývalý velvyslanec ve Washigtonu Petr Kolář

Na jednání s premiérem Andrejem Babišem vysílají USA skutečně "hvězdnou sestavu". Dávají tím najevo, že míní vážně svůj obnovený zájem o region střední Evropy, říká bývalý velvyslanec ve Washigtonu Petr Kolář.

Byl jste velvyslancem v USA i Rusku, zažil jste jednání na nejvyšší úrovni. Jaká jsou pravidla takto vrcholné schůzky, jako je setkání premiéra Andreje Babiše s americkým prezidentem Donaldem Trumpem?

Hodně záleží na tom, jestli je to státní návštěva, oficiální nebo pracovní. U státní návštěvy jsou všechny ty červené koberce, limuzíny s vlaječkami, vojenské přehlídky, tasené šavle, někdy i čestné salvy. To opravdu není tento případ. Cesta pana premiéra Babiše je spíše pracovní. Pravidla jsou dána: nejdříve se potkají manželské páry. Společně si pohovoří, pak jdou manželky na kafíčko nebo čaj a pánové zůstanou sami dva. Pokud jeden z nich neumí jazyk, pak ještě s tlumočníky. Na rozhovor tête-à-tête (tváří v tvář – pozn. red.) je předepsaných patnáct nebo dvacet minut. Není to ale žádné dogma. Pokud v sobě pánové najdou zalíbení, setkání se může protáhnout. Jejich delegace mezitím čekají v jiném pokoji.

PETR KOLÁŘ *1962

Manažer a bývalý diplomat. V pořadí čtvrtý český velvyslanec ve Spojených státech (2005 – 2010) a pátý velvyslanec v Rusku (2011 – 2012). Byl také náměstkem na ministerstvu zahraničí.

Poté, co státníci domluví, připojí se ke svým suitám a usednou k jednacímu stolu. Někde mezi tím je prostor na předání daru. To oprobíhá buď osobně nebo protokolární cestou. V tom případě se dar předá pracovníkům protokolu a program se tím nenarušuje. Myslím ale, že v tomto případě bude dar předán přímo.

Při setkání manželských párů jde spíše o zdvořilostní rozhovor?

Ano. Je to vyloženě neformální, přátelský rozhovor. Politika se při něm obvykle neřeší, spíše jde o společenskou konverzaci. Tak je to předepsáno. Do setkání párů se nemá tahat žádné pracovní téma. Je to podobné, jako když velvyslanec předává pověřovací listiny prezidentovi země, kam byl vyslán. Po oficiální části, v níž velvyslanec prezentuje svůj postoj, nastává i část neformální, kde prezident promlouvá třeba i s dětmi nebo manželkou ambasadora. V tomto jsou Američané velmi napřed ve srovnání třeba s ruským protokolem, který je velmi rigidní a formální. V Americe umí zakomponovat i tu neformální část, aby dali svým partnerům najevo, že vztah má i osobní linii.

Pojďme ke složení delegací. Na straně USA kromě Donalda Trumpa usedne viceprezident Michael Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry a další vysocí funkcionáři. Za nás tam bude pouze premiér Babiš s několika náměstky a velvyslancem ve Spojených státech. Lze to z naší strany brát jako jisté podcenění situace?

Jsem rád, že tam aspoň jsou ti náměstci různých resortů a pan Karel Havlíček (místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace – pozn. red.), který supluje hospodářskou nebo byznysovou sféru. Vzhledem k tomu, že návštěva vznikla poměrně rychle a není státní, tak si myslím, že to není tak fatální. Ale samozřejmě si uvědomuji tu disproporci. Na jedné straně hvězdný tým USA, na druhé český premiér. Ale tak je to hlavně o něm. Agenda je ošetřená tak, že tam má náměstky, kteří jsou kompetentní.

Ono také je potřeba, aby se to nezdržovalo. Protože když pan premiér chce mluvit přímo anglicky, tak pokud by tam byli ministři, kteří řeč třeba neumějí, docházelo by ke komplikacím s překladem. Takže disproporce tam je, bylo by lepší, kdyby pan premiér měl odpovídající recipročně sestavenou delegaci, ale vzhledem k tomu, jak to celé proběhlo rychle, tak si myslím, že důležité je hlavně to gesto ze strany Američanů, kteří panu premiérovi nachystali skutečně hvězdný tým.



Co lze z této „all-star“ sestavy vyčíst?

Myslím, že v tom je hodně symboliky. Je to gesto, které má o něčem vypovídat. A my je musíme správně číst. Američané se nějakou dobu našemu regionu nevěnovali. Podcenili svoji přímou účast tady. A teď se rozhodli po nějaké době pro jakýsi návrat. Myslím, že tomu odpovídá i návštěva ministra zahraničí Pompea, který byl nedávno v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku. Teď jsme my na úrovni ministra zahraničí (Tomáš Petříček byl v USA na konci února – pozn. red.) a premiéra ve Washingtonu. Předtím byl ve Washingtonu přijatý pro změnu rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Takže oni se regionu střední Evropy chtějí věnovat. A tím, že sestavili takovýto tým na přijetí našeho premiéra, vypovídají, že myslí vážně své znovuangažování se v našem regionu. Prokazují tím jistě také úctu premiérovi a dávají tím najevo, že to není jen tak běžná návštěva, že mají důvod předsedou vlády jednat na takto vysoké úrovni.

A témat k hovoru mají hodně. Je to kybernetická a energetická bezpečnost, naše závazky v NATO, účast v zahraničních misích, samozřejmě i byznys a investice. Situace se pozitivně vyvíjí, už to nejsou jen americké investice u nás, ale jsou to i přímé české investice v USA, které znamenají, že tam stavíme továrny, v nichž jsou zaměstnáni Američané, takže to je téma, které je pro prezidenta Trumpa a jeho administrativu příjemné.

Pak je tam pan Havlíček kvůli inovacím a technologiím. To, stejně jako nové technologie a digitalizace, jsou témata, která by v našem vztahu s USA do budoucna měla být stěžejní. A znamenají, že máme nějakou představu o tom, jak by se naše země měla vyvíjet.

Pan prezident Miloš Zeman pověřil premiéra Babiše, aby Donaldu Trumpovi zopakoval pozvání do Prahy. Sám jste říkal, že se Američané znovu zajímají o střední Evropu. Můžeme tedy s pozvánkou ve vhodnou chvíli uspět?

Ve střední Evropě už byl, navštívil Polsko. Co se týče přímé návštěvy Česka, musela by to spíše být nějaká multilaterálka (setkání více státníků na jednom místě například na nějakém summitu – pozn. red.) Upřímně řečeno, nedokážu si to moc představit s vědomím toho, kdo je náš současný prezident. Asi by nebylo možné, aby se prezident Trump při návštěvě Prahy nesešel s panem prezidentem Zemanem. Takže si spíše myslím, že se to nestane. Ale koneckonců když pánbůh dopustí, i motyka spustí. Takže se může stát leccos. Já to však moc nepředpokládám.

Záleží také na tom, jaké zájmy by v tom Spojené státy měly.

Premiér Babiš veze prezidentu Trumpovi jako dar pistoli z České zbrojovky. Vy jste před lety byl u toho, když tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek předával kulovnici prezidentu Georgi Bushovi mladšímu. Je pistole z hlediska symboliky správně zvolený dárek?

Z mého pohledu se jedná o geniální dárek. Jednak pan prezident Trump není lovec, pro něj by brokovnice nebo kulovnice asi neměla ten význam jako pro pana Bushe. Pistole je na místě, navíc je výjimečná. Jmenuje se Republika, je to omezená edice, která byla vyrobená ke stému výročí vzniku státu. U toho před sto lety významným způsobem figurovaly Spojené státy. Kdyby tehdy profesor Masaryk nepřesvědčil Woodrow Wilsona, tak bychom jen tak snadno neměli Československo.

Je v tom hned několik symbolik. Důležité je také to, že jde o český výrobek vyrobený skutečně v Čechách. Navíc značka kvality, která je nezpochybnitelná. Kromě jiného Česká zbrojovka Uherský Brod investuje ve Spojených státech. Před několika lety koupili Dan Wesson a teď pokud vím se chystají na další přímé investice.