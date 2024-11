Dítě po domácím porodu mohlo žít, ukázala pitva. Matku obvinili z vraždy

Pitva prokázala, že žena porodila v rodinném domě v Dobrušce životaschopné dítě, uvedli kriminalisté. Krátce po porodu ho podle vyšetřování usmrtila a ukryla.

„Své těhotenství tajila jak před rodinou, okolím, tak i před lékaři. Včera byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu vražda a hrozí jí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, nebo trest výjimečný,“ sdělila mluvčí krajské policie Iva Kormošová. Kriminalisté také podali podnět na vzetí ženy do vazby.

Pátrací týmy našly tělo novorozence v sobotu v rodinném domě v širším centru Dobrušky. Na možný domácí porod je upozornil personál rychnovské nemocnice, která ženu v sobotu ráno ve vážném zdravotním stavu přijala. Zdravotníci se obávali, že dítě by mohlo být v ohrožení života.

„Okamžitě jsme zahájili pátrací akci jak v bydlišti devětadvacetileté rodičky, tak v jeho bezprostředním okolí,“ uvedla o víkendu mluvčí.

Do pátrání se zapojilo přes 30 policistů, včetně psovodů se služebními psy, strážníků městské policie a členů policejního pátracího týmu Stopa. Mrtvé novorozeně našli po několika hodinách ukryté v domě rodičky. Při akci vypátrali rovněž třicetiletého muže, který se od loňského prosince vyhýbal nástupu do vězení. Podle televize Prima šlo o partnera rodičky. Policie to však nekomentovala.

„Byly tady dvě sanity a policie,“ řekla k pátrací akci redakci iDNES.cz obyvatelka z vedlejší ulice.

Další sousedé vypověděli, že mladá žena, která je zřejmě matkou mrtvého dítěte, je romské národnosti. „Potkávali jsme ji tady, byla těhotná. Dokonce jsme ji zahlédli i s dítětem, ale ona ven moc nechodila. Většinou byla uvnitř,“ řekla dívka ze sousedství.