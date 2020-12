VIDEO: Příbramskou pizzerii někdo zapálil, maskovaného žháře zachytily kamery. Policie prosí o pomoc

Příbram Pizzerii v Pražské ulici v Příbrami, kde před dvěma týdny hořelo, někdo zapálil. Kriminalisté v úterý zveřejnili video se záběry maskovaného žháře a žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení a poškození cizí věci, informovala mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. Při události nebyl nikdo zraněn, škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun.

Hlášení o požáru přijali policisté 3. prosince hodinu před půlnocí. Z okolních budov bylo evakuováno asi deset lidí. Vyšetřovatel hasičů na místě nevyloučil cizí zavinění, následně tomu nasvědčovaly i zajištěné stopy, které kriminalisté vyhodnocují, například kamerové záznamy.



Video zachycuje maskovaného pachatele, který se dostal oknem do objektu, rozlil po provozovně hořlavinu a zapálil ji. Později zapálil i auto zaparkované ve dvoře. Pachatelé podle Schindlové z místa odjeli vozidlem kombi tmavé barvy, typově odpovídajícím Škodě Superb III nebo Audi A6, a to směrem do Žižkovy ulice.



Příbramští kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti člověka na videu. Veškeré informace přijmou na telefonním čísle 724 128 090 nebo bezplatné lince 158. „Pachatelé zřejmě načepovali hořlavou kapalinu do plastového pětilitrového barelu s držadlem, i toho si někdo z občanů mohl všimnout,“ dodala mluvčí.