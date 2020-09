Plaga chce poskytnout respirátory učitelům z šesti nejvíce postižených regionů

Praha Vláda by měla podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) poskytnout respirátory každému učiteli v Praze a dalších pěti regionech nejvíce postižených epidemií koronavirem. Plaga to v neděli řekl v pořadu Otázky Václava Moravce. Každý z učitelů by měl podle ministra dostat minimálně deset respirátorů ze Správy státních hmotných rezerv.

„Je namístě minimálně těm oranžovým regionům poskytnout z mého pohledu aspoň deset respirátorů na jednoho pedagogického i nepedagogického pracovníka a vlastně zvýšit tu úroveň ochrany na těch školách,“ uvedl Plaga.

Přišla druhá vlna koronavirové epidemie, řekl Prymula. Parazitolog Flegr odhaduje za 14 dní až 10 tisíc nakažených za den Ministr proto v pondělí vládě navrhne, aby uvolnila „44 000 krát deset respirátorů pro Prahu“, tedy pro pražské učitele. Kabinet by podle něj měl stejný přístup zvolit i vůči čtyřem středočeským okresům a Uherskohradišťsku, které byly v pátek přiřazeny k Praze mezi oranžové regiony se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem. O respirátory pro 44 000 učitelů v úterý požádal ministerstvo pražský magistrát. Pokud by byli započteni i nepedagogičtí pracovníci v hlavním městě, byly by respirátory potřeba pro asi 50 000 lidí. Rychlotesty ze slin zdvojnásobí možnou kapacitu a ceny by mohly jít na polovinu, tvrdí Prymula Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý v debatě s ministrem poukázal na obtíže pedagogů i žáků, které by byly spojeny s celodenní výukou v respirátorech či rouškách. „Zatím se bráním tomu mít ve třídách roušky a respirátory,“ uvedl. Pokud by ale byly nařízeny, opatření by splnil. Plaga výuku v ochranných pomůckách hájil s tím, že to zabrání uzavírání tříd v případě výskytu nemoci covid-19. „Pokud jsou žáci v rouškách nebo respirátorech, tak tam nemusí dojít ke karanténnímu opatření na úrovni celé třídy,“ uvedl. Postup se podle ministra vyjasnil s hygienou koncem minulého týdne.