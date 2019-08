Plaga nechce zavést povinnou maturitu z matematiky. Musí se nejdřív zlepšit výuka

Praha Ministr školství Robert Plaga (ANO) chce zrušit plánované zavedení povinné maturity z matematiky. Rozhodl se tak na základě analýzy výsledků maturantů ve vybraných úlohách z minulých let. Podle ministra je třeba nejdřív zlepšit výuku matematiky tak, aby ji žáci skutečně rozuměli, a až potom případně povinnou maturitu zavést.

V pátek to uvedlo tiskové oddělení ministerstva školství v reakci na informace z Deníku. Zákon v současnosti počítá se zavedením povinné maturity z matematiky nejpozději od jara 2022.



„Matematika je důležitá, ale nechci, aby třetina žáků v maturitních oborech byla součástí experimentu, který je založen na tom, že pokud se stane maturita z matematiky povinnou, žáci se ji začnou více učit,“ uvedl Plaga.

Ministr již v červnu avizoval, že si nechá připravit analýzu úspěšnosti u vybraných matematických úloh. „Na základě tohoto rozboru se ministr školství rozhodl, že je nejdřív potřeba změnit systém vyučování matematiky, zajistit dostatečnou metodickou podporu pro učitele a zlepšit vzdělávání budoucích učitelů, na čemž ostatně panuje dlouhodobá shoda i u odborné veřejnosti,“ řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Doplnila, že Plaga považuje matematiku stále za důležitou, ale cílem by podle něj mělo být hlavně to, aby ji lidé uměli využít v reálném životě. Pokud se toto zlepší, mohla by se povinná maturita z matematiky podle ministra zavést třeba za osm až deset let. Analýza podle tiskového oddělení úřadu ukázala, že maturanti jsou nyní nejméně úspěšní právě u příkladů, ve kterých mají prokázat logické myšlení a schopnost použít matematiku v každodenních situacích.

Podle současných pravidel by od jara 2021 měli maturitu z matematiky skládat povinně gymnazisté a studenti lyceí a od roku 2022 i zbytek oborů, s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů. Již na jaře ministr předložil úpravu novely, ve které navrhuje sjednocení termínu na jaro 2022. Vláda se k tomu zatím nevyjádřila. Se zrušením maturity počítá poslanecká předloha novely, kterou připravili Piráti se zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Kabinet se k ní v červenci postavil neutrálně.