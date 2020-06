Školství čekají zásadní změny, předměty více prolnou. Plaga bilancuje po covidové stopce

Praha Koronavirová omezení ukázala, co se děti ve školách opravdu učí, že učiva je příliš mnoho a nezbývá čas na jeho opakování a vstřebání. Problém je také s tím, že jednotlivé předměty nejsou provázané a nevyučují se v souvislostech. Výuka by se měla modernizovat, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ministr školství Robert Plaga (ANO).

Lidovky.cz: Jak by se měla výuka do budoucna změnit?

Koronakrize potvrdila některé nedostatky českého vzdělávacího systému, zejména přehlcenost školních vzdělávacích programů. Řada škol se na ně začala dívat velmi kritickým pohledem a zjistila, že ne všechno, co se zadávalo žákům, je podstatné. Vyplývá to i ze zpětné vazby od rodičů, kteří zjistili, co se jejich děti doopravdy učí.