Plaga zatím neví, kdy se vrátí žáci do škol. Vyšší prioritu má mít více ročníků prvního stupně

Praha Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neví, jak a kdy se budou vracet žáci do škol. Záležet podle něj bude na rozhodnutí epidemiologů, východiskem by mohl být protiepidemický systém PES. Vyšší prioritu by v něm ale nově mělo mít více ročníků prvního stupně základní školy, ne pouze první a druhé třídy. Plaga to řekl po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Premiér už dříve uvedl, že systém PES nefunguje. Podle odborníků tento systém nepočítá s mutacemi koronaviru, které se nyní objevují a šíří se rychleji než původní verze viru. Pro opatření ve školách může být ale podle Plagy systém PES stále dobrým východiskem. Obsahuje jak priority návratu žáků z různých stupňů škol, tak i platná režimová opatření, jako jsou roušky a větrání, řekl. To, co neodpovídá současné epidemické situaci, je podle něj nastavení hodnot pro rozvolňování, o kterém by měli rozhodnout epidemiologové.

Ústní maturita z češtiny a cizího jazyka bude dobrovolná. Přijímačky na střední školy se posunou Ministr očekává, že scénář návratu bude jinak podobný jako loni na jaře. Připomněl, že tehdy se školy otevíraly postupně ve dvoutýdenních rozestupech. Doplnil, že ministerstvo považuje za hlavní prioritu už od podzimu prezenční výuku prvních a druhých tříd. Dosud také Plaga prosazoval přednostní návrat deváťáků a maturantů, a to kvůli přípravě na jarní přijímací a maturitní zkoušky. Vzhledem k tomu, že zkoušky se už velmi přiblížily, nově by dal přednost raději například i třetím a čtvrtým třídám, řekl.