Ministerstvo školství uvedlo, že opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol. „Zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti,“ uvedlo.
Plaga na X uvedl, že jde jen o drobnou změnu bez dopadů na vzdělávací cíle, jejímž smyslem je, aby závěr školního roku dával větší smysl pro děti, rodiče i samotné školy.
Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování k 26. červnu nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo standardní cestou o úpravu organizace školního roku.
Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc v reakci pro iDNES.cz uvedl, že si nepamatuje, že by někdy v minulosti v polovině druhého pololetí školního roku přišla taková organizační změna.
„Bylo by dobré, aby se ministerstvo podívalo na znění vyhlášky, kde se sice upravuje taková situace, kdy školní rok končí v pondělí. V tom případě končí školní rok v pátek. Ale pro případy, kdy 30. červen připadá na úterý, žádná úprava stanovená není. Pokud by se vyhláška upravila i pro tento případ, bylo by to předvídatelnější,“ sdělil.
„Dělali jsme si jako asociace mezi školami rychlý průzkum, většinou to ředitelé uvítali. Nicméně stále k tomuto kroku máme několik výhrad. Zatímco střední školy alespoň nemusí řešit chod internátů a studenti už jsou samostatní, na základních školách můžou nastat problémy. Zejména proto, že na poslední dny školního roku si školy plánují většinou organizační činnosti, vrací se učebnice a podobně. V předcházejících dnech jsou výlety, projektové dny a různé akce. A to budou muset školy přeorganizovat. Samozřejmě komplikace mohou nastat i rodičům, kteří zajišťovali aktivity pro děti až od 1. července a nyní budou muset řešit třeba hlídání,“ upozornil.
Předsedkyně Unie rodičů Angelika Gergelová pro iDNES.cz sdělila, že ji dřívější ukončení školního roku překvapuje, byť kalendář k tomu vybízí a zrovna jejich základní škola má na poslední dva červnové dny vypsané ředitelské volno. „Jako rodiče počítáte s tím, že od září je organizace školního roku daná, předvídatelná, a pokud se nestane nic zásadního, nic se nemění,“ upozornila.
Nejhorší je podle ní situace pro rodiče prvostupňových dětí, ty nejsou samostatné a potřebují zajistit hlídání a nějaké aktivity. „Je u toho důležitý i finanční aspekt, protože dva dny hlídání pro rodiče, kteří nemají možnost vzít si dovolenou ani požádat o pomoc nikoho z širší rodiny, připadají v úvahu třeba příměstské tábory. Ale ty něco stojí. Každý den volna pro rodiny se musí počítat,“ sdělila.
V minulém školním roce bylo v Česku asi 1300 středních a asi 4300 základních škol. V tomto školním roce se podle dat ministerstva vzdělává v základních školách více než 1 002 900 žáků, ve středních je to zhruba 514 900 žáků a v konzervatořích více než 3800 žáků.