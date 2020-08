‚Vrah a jeho poskok.‘ Plakát Trikolóry zobrazuje Schwarzenberga, Klaus se od něho distancuje

Praha „Vrah a jeho poskok,“ hlásá předvolební plakát hnutí Trikolóra v Jaroměřicích na Třebíčsku. Zobrazen je na něm Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09, jak podává ruku kosovskému prezidentovi Hashimovi Thaçimu. Ten čelí obžalobě z válečných zločinů.

Fotografie plakátu zaplavila sociální sítě a vzedmula kritiku a názorové rozepře, kdo je vrahem a kdo údajným poskokem. „Nerozumím, co tím autor chtěl říct, takhle by kampaň neměla probíhat. Navíc, kdo je ten pán vpravo?“ napsal nechápavě jeden z uživatelů Facebooku.



Podobných reakcí se během chvíle nashromáždilo víc. Vesměs se shodují, že pošpinění opozičního politika je už zkrátka moc a s kampaní nesouhlasí. „Má to probíhat čestně a poctivě. Pokud by někoho urazila, což by v tomto případně mohl pociťovat Karel Schwarzenberg, tak se může obrátit i na soud,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Outlý, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH).

Čestný předseda TOP 09 si však z Jaroměřické kampaně nic nedělá, naopak. „Ještě jsem to neviděl, ale beru to s humorem, řešit to nebudu,“ zareagoval na dotaz serveru Lidovky.cz Schwarzenberg.

Šéf Trikolóry Václav Klaus mladší odmítá s plakátem jakoukoliv spojitost. „Vím o tom a samozřejmě se od toho distancujeme, tohle není součástí naší kampaně, podle mých informací je to aktivita nějakého pána z Jaroměřic,“ sdělil serveru Lidovky.cz Klaus. Podle něj není strategií Trikolóry útočit na někoho jiného a očerňovat ostatní politiky, celou záležitostí se bude hnutí ještě zabývat. „Budeme to řešit, máme zhruba 15 tisíc členů a sympatizantů a není možné je všechny uhlídat,“ vyjádřil se s tím, že Schwarzenbergerovi to případně osobně vysvětlí.

Podobných obrázků je více

Fotografie Schwarzenberga s Thaçim však není jedinou, která po internetu koluje. Objevily se i obrázky Thaçiho s různými politiky po celém světě, jednou z nich je například snímek s Madeleine Albrightovou či s exprezidentem USA Barackem Obamou a jeho manželkou Michelle.

Prokurátor zvláštního tribunálu pro Kosovo letos 24. června oznámil, že Thaçi je mezi deseti osobami, které obžaloval z válečných zločinů a ze zločinů proti lidskosti. Obžalovaní mají podle něj na svědomí i mizení lidí, pronásledování a mučení. Thaçi to však odmítá.