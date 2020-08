Plán na bonus pro důchodce je podle opozice populistický a nezodpovědný

Praha Za nezodpovědný a populistický označují zástupci sněmovní opozice plán vlády na jednorázový příspěvek až 6000 korun pro důchodce. Koaliční strany se podle nich nezabývají otázkou, kde na příspěvek vezmou peníze. Vhodnější než plošně přidat všem je podle některých z nich vylepšit nejnižší důchody. Vyplývá to z vyjádření opozičních politiků na sociálních sítích a v médiích. Návrh naopak vítá KSČM, s jejíž podporou koaliční kabinet ANO a ČSSD vládne.

O záměru vyplatit důchodcům jednorázový bonus 5000 nebo 6000 korun mluvil v rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo premiér Andrej Babiš (ANO), v pondělí o něm chce jednat s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a pak výsledek společně oznámit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) příspěvek označila jako rouškovné, v České televizi řekla, že by se mohl vyplácet i po 500 korunách po dobu 12 měsíců. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je na letošním příspěvku pro seniory v koalici shoda.



„Na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny navrhneme jednorázový příspěvek jeden milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří,“ komentoval ironicky na twitteru vládní plány předseda ODS Petr Fiala.

Podle první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové jde o nahodilý a nezodpovědný návrh. „Vy jste neřekla jediný zdroj, jediný příjem, čím chcete toto financovat,“ řekla v neděli Maláčové v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podobný nesystémový postup může podle Richterové vést k tomu, že za pět nebo šest let nebude na důchody. Podpořit je podle ní potřeba spíše třeba ženy, které mají nízké důchody kvůli dřívější péči o rodinu.

Plošný bonus zpochybnil také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Přidávat plošně to umí každý, ale co kdybyste pane premiére Babiši uměli pomoci těm, co to ze všech seniorů potřebují nejvíce?“ napsal na twitteru. Mezi lidmi se „směšně malými důchody“ jmenoval ženy vychovávající děti, vdovy a vdovce. „Pomáhejte těm, co pomoc potřebují!“ dodal.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana vrcholí populistické zoufalství. „Ani sebevětší rouškovné nezakryje neschopnost této vlády v době krize jakkoliv strategicky myslet a plánovat pro příští generace,“ uvedl na twitteru.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval plátce daní, aby na návrh vlády odpověděli u voleb. „Mám otázku na Vás na všechny, kteří ze svých daní platíte tuto vládu a budete platit její dluhy. Na Vás, kteří nespíte úzkostí, zda budete mít na mzdy pro své zaměstnance. Na Vás, kteří se bojíte o práci: O kolik si přilepšíte na Vánoce? Odpovězte u voleb,“ napsal na twitteru.

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika jeho strana dlouhodobě navrhuje, že by stát důchodcům měl přidat. „Jsem rád, že vzhledem k výši předpokládaného růstu cenových relací je toto opatření navrhované. Totéž by však mělo být vnímáno i ve vztahu k handicapovaným a matkám samoživitelkám. Také jejich situace je nezáviděníhodná,“ uvedl Kováčik v prohlášení, které v neděli poskytl ČTK.