Rýsuje se plán na zadržení vody. Kdo bude chtít stavět a nakládat s ní šetrně, měl by mít úlevy

PRAHA Střecha kancelářské budovy v pražských Holešovicích připomíná spíš zahradu. Jsou na ní vzrostlé luční trávy, levandule i další rostliny, které tančí ve větru. Opodál stojí lavičky. Je zde ale i upravený trávník s možností si posedět. Kdo naopak zahálet nechce, může si zaběhat na oválu. To vše na střeše, která nemá sloužit jen pro potěchu zdejších zaměstnanců, ale hlavně místnímu klimatu.

Srážková voda, která sem spadne, se zachytává v retenční nádrži, umístěné v garážích. Výškou zabere tři patra. Přes závlahy se voda zpátky točí na střešní zahradě. Ani kapka spadlé vody nepřijde nazmar.



„Na běžný rodinný dům spadne tolik vody, kolik by stačilo na naplnění 25metrového plaveckého bazénu,“ říká ředitel profesního svazu Šance pro budovy Petr Holub. A to je pořádný bazén. Takové bývají v plaveckých areálech pro veřejnost. K tomu je potřeba přičíst, že až čtyřicet procent pitné vody padne na účely, na které by bohatě stačila méně kvalitní voda, ať je to například splachování, mytí nádobí, nebo praní.

Kde se dá v domě použít dešťová voda.

Podobné projekty jako ten holešovický sice už existují, co se legislativy týče, to ale nemají úplně jednoduché. Svaz Šance pro budovy proto společně s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) představil osmičku opatření, která by pomohla k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou.

Užitková voda? Neznáme

„Ve využití srážkové vody ve městech máme obrovskou rezervu. Déšť představuje stovky milionů kubíků vody, které každoročně spadnou na naše města a obce a velmi často odtečou do kanalizace. Tuto vodu chceme využít,“ zdůraznil Brabec.

V první řadě by bylo potřeba, aby zákon pamatoval i na užitkovou vodu. Nyní zná jen tu pitnou. Developer sice může v projektu navrhnout systém na přečištěnou vodu už teď, jak s ním ale v celém povolovacím kolečku dopadne, je ve hvězdách. Neexistuje totiž metodika, jak takový projekt posoudit. Podle svazu je to základní bariéra pro využití užitkové a dešťové vody.

„Intenzivně na tom už pracujeme s ministerstvem zdravotnictví, zatím vše zpozdil koronavirus, ale ještě během června chceme zadat studii na řešení přečištěných vod, abychom věděli, jaké jsou legislativní překážky nebo zahraniční zkušenosti. Do konce roku bychom chtěli mít konkrétní výstupy,“ přislíbil ministr.

Pomoci by měla i finanční motivace. Komerční a veřejné budovy dnes platí takzvané srážkovné, což je vlastně dešťovka odvedená do kanálu. Budovy navržené tak, aby vodu zadržely anebo využily, by měly mít z poplatku úlevu.

I v tomto bodě se bude angažovat Brabec a i tentokrát bude muset do věci vtáhnout další ministerstvo, tentokrát zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Srážkovné upravuje vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích a ten je v jeho gesci.

V druhém kroku by srážkovné měly začít platit i bytové domy, které by se ale rovněž mohly spolehnout na úlevu za šetrnost. V prvním sledu by šlo o novostavby, pak by přišly na řadu všechny bytovky.

„Uvědomujeme si, že by to mělo ekonomický dopad na vlastníky. Sám jsem předseda Sdružení vlastníků jednotek a mám spočítáno, že by nás to stálo asi deset tisíc korun ročně,“ počítá Holub.

I toto opatření bude záležet na dohodě se zemědělstvím. Dílčí krok by měl ale přijít už v novele vodního zákona, který je nyní ve druhém čtení. „Plyne z něj jasná preference akumulace vody nebo jejího vsakování. Až v případě, že by tato opatření nebyla možná, by měl být možný odvod do kanalizace,“ líčí ministr Brabec povinnost, která má platit pro všechny novostavby.

Levnější práce a materiál

Ruku v ruce s tím by měla jít i úleva na DPH, aby práce a materiál na projekty, které vedou k úspoře vody nebo energie, klesly do nižší sazby deset procent. Nyní je to v případě bytových domů 15 procent, u komerčních a veřejných budov 21 procent. V tomto případě má zase mít poslední slovo ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Brabec se zastaví i za kolegyní Klárou Dostálovou (za ANO). Na ministerstvu pro místní rozvoj už nyní domlouvá nový metodický pokyn pro města, který by samosprávám pomohl zanést povinnost nakládat se srážkovými vodami do územních plánů. To je sice už nyní možné, obce ale nemají jasný návod, jak to udělat.

Ministr včera přislíbil, že jeho resort bude pokračovat v programech, jako je Malá a Velká dešťovka. Malá je určená především pro rodinné domy, jež chtějí vodu zachytávat v nádržích, Velká dešťovka je pak na zadržení vody pro obce. Osmým bodem plánu na vodní bohatství je informační kampaň.

Už nyní Brabcův úřad spolupracuje s Českou televizí na seriálu s krátkými vzdělávacími díly, které by měly zachytit vodu ve všech jejích podobách. Vysílat by se mohl začít prý už letos. V mezičase čeká ministra Brabce pořádně dlouhé kolečko po všech možných ministerstvech.