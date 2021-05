Plán vlády: PCR testy pro Čechy zdarma přes celé léto, aby neměli tak velké náklady na dovolenou

Praha Vláda chystá plán, jak usnadnit Čechům letní cestování v tuzemsku i v zahraničí. Testy PCR, které jsou vedle očkování vstupenkou do některých států i na řadu tuzemských akcí, by měli mít Češi na dovolenou zdarma.

„Uvažujeme o PCR testech zdarma na období červen až září. Nechceme, aby lidé měli velké náklady v souvislosti s covidem,“ řekl pro Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO).



Neočkovaným lidem, kteří by se přesto rádi podívali k moři, by tak odpadly extra výlohy na test, za který nyní musí zaplatit i víc než 1500 korun. Čtyřčlenná rodina by tak jen za nutné testování před cestou k moři i po návratu zaplatila až dvanáct tisíc.

„Nárok na bezplatné PCR i antigenní testy by nenaočkovaným dospělým i dětem vznikl několikrát do měsíce. Mohli by se tedy logicky otestovat před cestou i po návratu domů,“ dodal premiér.

O návrhu se ale teprve diskutuje. „Musí se to projednat v Radě pro zdravotní rizika, s hejtmany i se strukturami, které testují, aby se do cen, které pojišťovny budou platit, vešly,“ popsal Babiš bez upřesnění částky, kterou pojišťovny na testy vydají.

Návrh by měl podle premiéra zahrnout plošně všechny občany: cestovatele po tuzemsku i Čechy mířící do zahraničí. Hradit by se měl všem lidem starším šesti let, kteří ještě nedostali očkování nebo v nedávné době neprodělali onemocnění covidem.

V život má celý systém uvést ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Jeho resort však na dotazy ohledně testů zdarma redakci neodpověděl.

Úleva cestovkám

Bezplatné letní testování by šlo k duhu i cestovním kancelářím. „Každé zlepšení podmínek pro cestování vítáme,“ uvedl pro Lidovky.cz Petr Kostka, mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours.Změny patrně dozná i bezplatné antigenní testování. V současné době je jeden test za tři dny zdarma, frekvence by se však mohla prodloužit právě díky PCR metodě. „Bezplatné PCR testy i proto dlouhodobě podporuji,“ zdůraznil pro Lidovky.cz hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, podle něhož snížení počtu antigenních odběrů odlehčí zdravotním pojišťovnám.

Na výhody PCR testů opakovaně upozorňuje i Marián Hajdúch, ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny a bývalý národní koordinátor testování.

„Dlouhodobě navrhuji, aby se cena PCR dál snižovala. I pro samoplátce. Model letního bezplatného testování třeba dvakrát do měsíce velmi podporuji,“ řekl pro Lidovky.cz. Překážkou podle něj není ani nedostatečná kapacita laboratoří, která se donedávna často skloňovala. „Kapacita je volná. A určitě se nebudou chtít testovat všichni občané, řada jich bude již očkována,“ doplnil Hajdúch.

O úhradě PCR testů se ve vládě diskutuje už delší dobu. Především pak v souvislosti s testováním dětí ve školách, kde se to zatím nepodařilo dotáhnout do zdárného konce.

Pokud návrh na bezplatné letní PCR testy projde, Česko se zařadí po bok jen hrstky evropských zemí, které PCR testy plně hradí. V současné době je to jen Dánsko, Francie, Norsko a Černá Hora. K bezplatnému testování vyzývá rovněž europarlament (EP). A to v souvislosti s takzvaným evropským covidpasem, který má usnadnit cestování v EU.

Cena testů hýbe EU

Europoslanci žádají, aby země pro účely certifikátu zajistily bezplatné testování. Zatímco očkování je totiž v unijních státech zdarma, testy před cestami za hranice se většinou platí. To by dle europoslanců mohlo diskriminovat lidi, kteří se nemohou či nechtějí očkovat. Na problém by mohly narazit i rodiny s dětmi, u nichž se zatím s očkováním nepočítá a musely by se před cestou testovat. A to je diskriminace, hlásá europarlament.

Tvůrci unijní legislativy zároveň kritizují i odlišnou cenovou politiku testů, někde je mají Evropané zdarma, jinde musí platit až 300 eur. „Problém představuje právě to, že každý stát v EU to má jinak. Někde proplácí všechny typy testů, tedy antigenní i PCR, všem a bez udání důvodu, jinde jsou hrazeny ze zdravotního pojištění pouze na žádanku od lékaře nebo hygieny. Dalším problémem je nejednotná cena,“ řekla serveru Lidovky.cz europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

„Nemůžeme nařídit cenu testů, máme volný trh,“ reagovala však na výzvu europarlamentu portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula Zacariasová, jejíž země jako předsednický stát EU vede jednání o covid pase.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz navíc nemá ani europarlament, ani Evropská komise přehlednou tabulku, která by ukazovala, za kolik si lze v tom či onom státě PCR test pořídit. „Žádná oficiální mapa evropských institucí, která by srovnávala ceny testů, k dispozici bohužel není,“ řekla pro Lidovky.cz místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

Češi testují covidpas

Unijní státy by se s europoslanci chtěly na konečné podobě certifikátu dohodnout před koncem května, aby mohly být jeho parametry schváleny asi do poloviny června. Letní turistika, na níž závisí ekonomiky většiny jižních států bloku, by tak dostala tolik očekávaný impulz. V Česku startuje testovací provoz technické stránky pasu právě dnes, v praxi by se měla digitální aplikace používat od prvního července. Papírová forma bude dřív, patrně již od června.

Dosavadní očkovací certifikáty, které obdrželi všichni naočkovaní dvěma dávkami, se v novém systému změní. „Řešíme, jak to doručit lidem, kteří nemají přístup k elektronické verzi, kde se změna udělá automaticky,“ řekl pro Lidovky.cz Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci.