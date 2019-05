Enkláva Praha. Příkop mezi hlavním městem a venkovem se opět prohloubil

PRAHA Že hlavní město volí trochu jinak, než zbytek republiky, už je evergreen prakticky každých voleb. Rozdíly mezi českou metropolí a jinými částmi země ale v letošních volbách šokovaly i odborníky. Z Prahy se tak možná postupně stává něco na způsob voličského ghetta nebo politické enklávy, kde se mínění veřejnosti ve velkém rozchází s celostátními preferencemi.

„Zarazilo mě , jak moc odlišně volila Praha oproti zbytku republiky. Hlavní město volilo koalici TOP 09 a STAN s Piráty daleko více než jinde. Opět to potvrdilo, že rozdíl mezi městy a venkovem je v Česku opravdu velký,“ reagoval například sociolog a odborník na volební průzkumy Jan Herzmann na výsledky voleb.

V Praze zvítězila koalice STAN a TOP 09, která tam získala 20,74 procenta hlasů, v absolutních číslech ji volilo 71 687 Pražanů. To je celá čtvrtina všech hlasů, které koalice nazvaná Spojenci pro Evropu v eurovolbách získala. Bez Prahy by tak pravděpodobně soupeřila třeba se slabší SPD. Nadprůměrně bodovali také Piráti, kteří měli v Praze víc než petiprocentní náskok oproti zbytku země, celkově ve „stověžaté“ pobrali každý pátý hlas. Podobný příběh platí ještě pro ODS, od třetího místa níže už si strany pohoršily.

O sedm procent méně, než byl celorepublikový průměr, mělo ve městě, kde se v uplynulých týdnech odehrál cyklus demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi a ministry, hnutí ANO, které ve více než milionové Praze nenabralo ani desetinu všech svých hlasů. Vůbec nejhorší výsledek ze všech krajů zde zaznamenala ČSSD, kterou v Praze volilo pouhách 9 712 lidí.

Vzdělání rozděluje? „Vysokoškolská“ Praha se liší

Při podrobném porovnání jednotlivých krajů s Prahou vyskočí percentuální nepoměry téměř okamžitě, jedním z nejspolehlivějších rozdílových ukazatelů bývá vzdělanost. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) měla Praha vloni podle očekávání nejvyšší podíl vysokoškoláků, kteří tvořili 38 procent obyvatel metropole. Naproti tomu nejhůř na tom byly kraje Karlovarský a Ústecký, kde poměr absolventů nepřesáhl třináct procent, naopak v nich žije nejvíce lidí se základním vzděláním. Volební výsledky mohou jen stěží být více vypovídající.



Tisková konference hnutí ANO.

Karlovarský kraj s přehledem ovládlo ANO s více než 27 procenty, následované bylo Piráty na 12,34 procentech s tradiční základnou v Mariánských lázních a nadprůměrně dobře si v bývalých Sudetech vedla SPD, která přilákala přes dvanáct procent voličů. Naopak Spojenci pro Evropu už nepřesáhli ani deset procent a ODS jen neúspěšně atakovala metu dvanácti a půl procent. Lépe než v celostátním průměry si tu vedli už jen komunisté. Konkrétně v okresu Sokolov, kde byla volební účast jen 19 procent, vyletěla ještě výš čísla SPD a ANO.



Ústecký kraj je podobně vypovídající, ANO mu s téměř 29 % dominovalo v ještě větší míře než v okolí Karlových Varů, přes devět procent se tu přehoupli komunisté, kteří porazili třeba zaostávající koalici STAN a TOP 09. V okrese Chomutov, kde přišlo k urnám vůbec nejmenší procento lidí, se vzorec s ještě větším důrazem opakuje. ANO tam mířilo až ke třiceti procentům, nahoru šla i SPD. Padali naopak opět „pražští miláčkové“ ze Spojenců pro Evropu.

Výsledky stran ve vybraných krajích oproti jejich celostátnímu průměru (%) KRAJE ANO 2011 ODS Piráti TOP+STAN SPD KDU-ČSL KSČM ČSSD Praha -7,83 +4,34 +5,17 +9,09 -3,37 -2,47 -3,14 -1,14 Ústecký +7,56 -2,06 -2,41 -1,88 +1,99 -5,17 +2,23 -0,44 Moravskoslezský +4,88 -2,37 -3,22 -5,86 +2 +1,35 +2,79 +0,83 Zlínský +0,14 -3,19 -2,39 -3,66 +1,5 +7,87 -0,61 +1,52 Karlovarský +5,86 -3,08 -1,63 -1,88 +2,9 -4,63 +0,4 +0,28

Z tabulky, kterou pro vás server Lidovky.cz zpracoval, jasně vyplývá, jak moc Praha z celorepublikového průměru vyčnívá. Vítěz voleb tu utrpěl svou největší porážku v porovnání se svým nejsilnějším krajem se výsledky hnutí ANO liší o více než patnáct procent.

To, co dokazuje porážka ANO v Praze, dokládá úplně stejně porážka Spojenců pro Evropu téměř všude jinde. Rozdíl jejich zisku v nejsilnější Praze a naopak nejslabším Moravskoslezském kraji jde dokonce těsně pod šestnáct procent. Ukazuje to jednoduše na fakt, že v Prahu obývá enkláva lidí, jejichž politické smýšlení je za hranicemi hlavního města raritou.