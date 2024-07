Planety budou mít sešlost. Měsíc se potká s Marsem i Jupiterem, lidé to uvidí neozbrojeným okem, říká astronom

Lidovky.cz: Co by mělo být v úterý a ve středu na noční obloze k vidění?

Dojde ke konjunkci několika vesmírných těles. Znamená to, že z našeho pohledu si budou na nebi nejblíže. Budou zčásti pozorovatelná neozbrojeným okem. Když Měsíc postupuje po své dráze okolo Země, navštěvuje jednotlivá souhvězdí. V úterý a ve středu se potká jak s planetou Mars, tak s planetou Jupiter. Setká se i s Uranem, ale ten není pozorovatelný bez hvězdářského dalekohledu. Dojde k tomu v souhvězdí Býka.