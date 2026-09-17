Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přelet letounů týmu RAF nad Prahou se ruší. Zájemci je mohou vidět jen v Ostravě

Autor: ,
  13:05aktualizováno  13:05
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Přelet Red Arrows po skončení skotské korunovace krále Karla III. (Edinburgh,...

Přelet Red Arrows po skončení skotské korunovace krále Karla III. (Edinburgh, 5. července 2023) | foto: Reuters

Nad Prahou proletěly gripeny s britskou akrobatickou skupinou Red Arrows....
Nad Prahou proletěly gripeny s britskou akrobatickou skupinou Red Arrows....
Nad Prahou proletěly gripeny s britskou akrobatickou skupinou Red Arrows....
Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První...
27 fotografií
Plánovaný přelet formace proudových letounů BAE Hawk T1 slavné akrobatické skupiny Red Arrows britského Královského letectva (RAF) nad Prahou se v pátek neuskuteční. Důvodem jsou provozní a organizační podmínky.

Zájemci se ale na ně mohou podívat na nadcházejících Dnech NATO a Dni Vzdušných sil v Ostravě na Letišti Leoše Janáčka tento víkend.

„Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice se Red Arrows rozhodli plánovaný přelet zrušit. Hlavní součástí jejich návštěvy zůstává účast na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil AČR, kde se Red Arrows představí návštěvníkům ve svém leteckém programu,“ uvedla armáda.

Původně měla formace přiletět k Praze od severu. Nad Letištěm Václava Havla v Ruzyni se měla přeskupit do tvaru šípu, prověřit kouřové efekty a následně obletět západní okraj města směrem k jihu. Krátce po 14:00 hodině měla formace proletět nad Karlovým mostem v centru Prahy.

Před rokem britskou akrobatickou skupinu doprovodily během přeletu nad Prahou dvě české stíhačky JAS-39 Gripen. Společný průlet nad centrem hlavního města s barevnými kouřovými efekty se konal u příležitosti Dne vzdušných sil české armády a 80. výročí konce druhé světové války. Také loni se Red Arrows následně představily i divákům Dnů NATO v Mošnově.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma a v některých letech ji navštívilo i přes 200 tisíc lidí. Letos se konají v sobotu 19. září a neděli 20. září.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.