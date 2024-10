Bezpečnostním sborům přidáme na platu 1500 korun, řekl Rakušan. Odbory chtějí víc

„Na dnešním jednání jsme se rozhodli, že budeme vycházet z částky 1 500 korun pro každého z příslušníků bez ohledu na to, do jaké tarifní třídy spadá,“ uvedl ministr. Zvyšování mezd se mělo totiž původně týkat jen uniformovaných zaměstnanců v nejnižší tarifní skupině, kterých je přibližně jedna čtvrtina.

Toto rozhodnutí by podle něj mělo zabránit tenzi mezi jednotlivými třídami i svazy. „Vycházeli jsme z toho, že objem navýšení platových prostředků je vládou navrhovaných pět procent a bavili jsme se o tom, jakým způsobem těchto pět procent rozdělit mezi jednotlivé sbory,“ řekl Rakušan na tiskové konferenci.

Mzdy by uniformovaným zaměstnancům měly nadále růst o pět procent i v roce 2026 a 2027. Dodal, že je to maximum možného, co může ministerstvo v této době dělat.

Rakušan už na začátku roku sliboval, že ministerstvo přidá členům bezpečnostního sboru až deset procent. V září ale ministr upřesnil, že resort plánuje přidat daným zaměstnancům pět procent v roce 2025, pět procent v roce 2026 a dalších pět procent v roce 2027.

Odbory chtějí 6,9 procenta

Odboráři se ale obávají toho, že v případě, kdy by přišla nová vláda, došlo by k zrušení příslibu. „Toho se nebojím. Toto je střednědobý příslib rozpočtu a je následně základem o vyjednávání o rozpočtu. Takže se rozhodně nebojím toho, že by kdokoli přišel a řekl, že zpochybňuje nárok bezpečnostních sborů na to, aby jejich plat rostl o pět procent,“ reagoval Rakušan.

Odbory jsou s výsledkem téměř tří hodinového jednání spokojené jen částečně. „Nemůže to vnímat úplně jako výhru. Bereme to ale tak, že jsme našli takové řešení, aby všichni příslušníci dostali jednotnou částku,“ řekl pro iDNES.cz po jednání předseda Nezávislého odborového svazu policie ČR Tomáš Machovič. Vyloučil přitom, že by policisté chtěli stávkovat. „Budeme pokračovat v jednání,“ dodal.

Dodal, že odbory ale budou s ministrem jednat dál. „Uděláme všechno pro to, abychom zvýšení vytáhli na 6,9 %,“ řekl. Zaměstnanci by si tím polepšili přibližně o 2 200 korun.