Peníze ano, ale ne paušálně. Politici se neshodnou na platu pro první dámu

„Bude to velmi problematické. Já osobně budu čekat na vyjádření pana prezidenta,“ sdělil redakci iDNES.cz předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek. Podle prezidenta je nefér, aby doba, kterou partnerka hlavy státu stráví službou, nebyla započítána do důchodu.

„Nikdy jsem nežádal navýšení finančních prostředků, naopak můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na moji manželku tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi,“ uvedl prezident ve videu na sociální síti X.

Podle novely zákona by částka pro první dámu představovala 30 procent nezdanitelné víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky. To by za současných podmínek znamenalo měsíční plat 95 250 korun měsíčně.

„Já si myslím, že na začátku nikdo neměl problém podpořit oněch 30 procent, dokud se nezjistilo, jak vysoká ta částka ve skutečnosti je,“ popisoval Dufek náladu v poslaneckém klubu.

Rezervovaně se k formě novely staví i předseda pirátského klubu Jakub Michálek. „Druhá polovička prezidenta či prezidentky by měla mít důstojné podmínky pro práci,“ sdělil. „Nicméně paušální měsíční částka ve výši platu je v Evropě poněkud neobvyklá a takto pojatý návrh bychom nepodpořili,“ dodal. Zároveň jsou podle něj Piráti otevřeni dalším návrhům.

S tím souhlasí i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „V minulosti byly využívány různé nadace a sponzorské dary. Domnívám se, že náhrada je lepší a spravedlivé řešení,“ poznamenal.

Výše náhrad je pak podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy dostačující už nyní a strana tak podle jeho slov novelu nepodpoří. „Petr Pavel věděl, jaká jsou pravidla hry, která respektovali Havel, Klaus i Zeman,“ vyjmenovával.

„Prezident má dostatečně velký plat i náhrady, aby to stačilo. Celkově okolo 600 tisíc,“ tvrdí Fiala. Oficiální plat prezidenta bez náhrad momentálně činí 341 tisíc korun.

Přirovnání ke královně Alžbětě

Shoda na podobě náhrad či platu pro první dámu nepanuje ani v Senátu. Opoziční hnutí ANO podle Ladislava Václavce, který kandiduje na místopředsedu horní komory, návrh nepodpoří. „Mně ten návrh přijde naprosto nesmyslný a ten návrh určitě nebudeme podporovat,“ uvedl pro iDNES.cz.

„Navíc mi to přijde, já nechci říci podlé, ale nepřiměřené, protože nedávno se zamítlo navýšení valorizace mezd bývalých prezidentů, kteří zůstali na 50 tisících. A první dáma by měla za to, že je první dáma, dostat 95 tisíc. To se mi vůbec nelíbí,“ dodal.

Za špatně načasovanou má novelu i šéf senátního klubu Pirátů a SEN21 Václav Láska. „Každý politický krok má dopad i na veřejnost a já se trošku obávám, že v době, kdy jsou všeobecné výzvy k úsporám, tak tento krok úplně nemusí mít podporu veřejnosti.“ zhodnotil návrh.

„Bylo by hezké a správné, kdyby ruku v ruce s tím šel jiný návrh. Kde ty prostředky, které budeme investovat do práce prezidentského páru, jinde ušetříme. Ať už ve státní správě, nebo na úkor politiků tak, aby to ve finále bylo vyrovnané. Pak je to vlastně i dobře obhajitelné,“ má jasno Láska.

Formu, kterou je návrh novely prezentován, kritizuje i předseda nejsilnějšího senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „Částka 90 tisíc měsíčně, navíc z rozpočtu prezidentské kanceláře, fakt nic neřeší, není to další zatížení státního rozpočtu. Jde to z rozpočtu prezidentské kanceláře. Ale dalo se to určitě udělat elegantněji, ne tímto způsobem,“ má jasno.

„Ta role není tak jednoduchá, jak vypadá. Já bych to přirovnal ke královně Alžbětě, která v podstatě svůj život obětovala Anglii,“ našel srovnání šéf senátního klubu hnutí STAN Jan Sobotka.

„Pravděpodobně by měla mít nějaké zdroje na to, aby měla třeba reprezentační fond nebo něco takového, takže nejsem zásadně proti,“ dodal pro iDNES.cz.