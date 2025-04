Růst platů bezpečnostních složek? Ať respektuje i další obory, míní Jurečka

Autor: Lidovky.cz , ČTK

21:18 , aktualizováno 21:18

Případný růst platů bezpečnostních sborů by měl brát ohled i na ostatní obory veřejné sféry, řekl v pondělí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Platy ve veřejném sektoru by se mohly zvýšit od ledna příštího roku. Přidání by se mohlo promítnout do tarifů. Vláda se zatím chystá debatovat o návrzích na zvýšení platů vojáků, policistů a hasičů, návrhy projedná společně.