Řadový poslanec si polepší měsíčně o víc než 7 tisíc, zmrazení platů neprošlo

Poslanci vládní koalice podpořili tento pozměňovací návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL.

Definitivně to poslanci potvrdí na mimořádné schůzi, která začne ve středu.

Opozice byla se snahou zmrazit platy v menšině

Opoziční hnutí ANO i SPD chtějí platy politiků zmrazit do konce roku 2029. Rozpočtový výbor v pondělí zmrazení platů politiků nepodpořil.

Peníze i pro první dámu Evu Pavlovou Součástí vládního návrhu je i to, že manželka prezidenta Eva Pavlová by měla dostávat třetinu z peněz, které dostává jako nezdanitelnou paušální náhradu hlava státu Petr Pavel.

„Jsme dlouhodobě proti zvyšování platů politiků,“ řekl při jednání rozpočtového výboru poslanec ANO Jan Volný. Ale opoziční poslanci s tímto postojem zůstali při jednání výboru v menšině.

Jednání výboru naznačilo jak by to mohlo vypadat i na mimořádné schůzi Sněmovny. Začíná ve středu a očekává se, že se protáhne až do pátku.

Navýšení platů politiků o 6,95 procenta navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po kritice jeho původního plánu na růst platu politiků o 13,7 procenta.

Řadový poslanec si letos polepší o 7100 korun

Plat řadového poslance a senátora se tak nejspíš letos zvýší o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně. To ale platí jen teoreticky, protože ve skutečnosti mají poslanci ještě další příplatky za funkce v poslaneckých klubech, ve výborech a podvýborech Sněmovny nebo ve vedení dolní komory parlanementu.

Plat prezidenta republiky má nově být 365 tisíc korun, o 23 800 víc než loni.

ANO a SPD zablokovaly, aby byl návrh vlády schválen ještě do konce loňského roku. „Netušil jsem, že nenažranost vládních politiků je nekonečná,“ řekl lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Krácení odměn při kumulaci funkcí

Ministr Jurečka také ještě před před Vánoci také navrhl, aby pro politiky už nebylo výhodné, aby hromadili funkce.

Pokud by některý poslanec či senátor byl zároveň primátorem, náměstkem primátora, starostou či místostarostou, měl by nově při této kumulaci funkcí nárok na „odměnu nejvýše ve výši 0,4násobku výše odměny, která by mu jinak jako neuvolněnému členovi zastupitelstva obce při výkonu těchto funkcí náležela“.

I o krácení odměn kvůli takovému kumulování funkcí budou poslanci na mimořádné schůzi rozhodovat.

V úvodu pondělní schůze rozpočtového výboru jeho členové uctili minutou ticha památku zesnulého kolegy z opozičního hnutí ANO Milana Ferance.