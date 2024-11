Neví se, jak to bude s platy politiků. V lednu přijde chaos, varují právníci

Nastavením platů politiků a soudců se musí zákonodárci zabývat poté, co Ústavní soud v květnu zrušil koeficient pro jejich výpočet. Vláda původně chtěla platy navýšit téměř o 14 procent, po kritice veřejnosti ale ubrala na polovinu. Opozice ale chce platy zmrazit úplně.

V úterý proto zablokovala zrychlené projednání zákona, který se tak nestihne schválit do konce roku. Je tak jasné, že se ještě v lednu nebude vědět, jak se platy za daný měsíc vypočtou. „V tom tkví problém. Bez zrušeného koeficientu je v zákoně mezera. Všechny možné interpretace pak budou mít značné zádrhely. Je to na pováženou, jelikož bylo na nápravu více než šest měsíců,“ řekl pro iDNES.cz Preuss.

Jistý si ohledně dalšího postupu není ani jeho kolega Jan Kudrna. „Vzhledem k tomu, že Ústavní soud část zákona klíčovou pro výpočet platů zrušil, je podle mě nutné jí nahradit, cestou přijetí novelizace zákona o platu. Jaké má vláda plány či alternativy, o tom nejsem informován,“ řekl Kudrna.

Ministr práce Marian Jurečka ve Sněmovně uklidňoval, že čas na přijetí zákona je až do konce ledna. Pokud by se ani to nestihlo, musel by jeho resort vydat speciální sdělení ve Sbírce zákona. „To by muselo na základě rozhodnutí Ústavního soudu dovozovat nějakou hodnotu,“ nastínil Jurečka.

Rozhodnou až soudy?

Problémy ale podle Preusse přijdou v každém případě. „Zákon nemůže mít zpětnou účinnost, i toto řešení je tedy nevhodné,“ varuje ústavní právník. Pokud by došlo na Jurečkova slova, že by se muselo vyjít z odůvodnění Ústavního soudu, musely by podle Preusse platy soudců i politiků vzrůst o 14 procent.

Ani tak se ale podle něj politici problémům nevyhnou. „Rozhodovaly by to v důsledku soudy v konkrétních případech. Jak jsem však již uvedl, byl by to chaos,“ doplnil Preuss.

Podle koaličního návrhu by se měl plat řadového poslance zvýšit o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně. Plat prezidenta by činil 365 000 korun, tedy o 23 800 korun víc než teď. Pokud by se ale musel plat určit podle rozhodnutí Ústavního soudu, polepšili by si poslanci o 14 000 korun na 116 400 korun. Plat prezidenta by pak činil 388 000 korun, tedy o 46 800 korun víc než teď.

Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu. Letos platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na loňské úrovni. Ústavní soud v květnu s platností od příštího roku zákonný koeficient zrušil. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů odporuje ústavnímu pořádku. Spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu ze tří na 2,822.