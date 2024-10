Skokové zvýšení platů politiků by bylo krajně nevhodné, říká Schillerová

Součástí navrženého programu mimořádné schůze nazvané „Opakovaný návrh Hnutí ANO na zmrazení platů politiků“ není, navzdory názvu schůze, žádný návrh zákona, a tak by ani v případě, že by program prošel, nebyla schůze ničím jiným než řečnickým cvičením s nulovým výsledkem.

Vládní většina ale program mimořádné schůze nepodpoří. Před hlasováním budou moci vystoupit jen řečníci s přednostním právem.

„My jsme k tomu jasně dali stanovisko jako vláda. Pan ministr Jurečka připravil řešení. Máme ho v Poslanecké sněmovně, bude o něm jednat na řádné schůzi,“ řekl šéf vládní KDU-ČSL Marek Výborný.

„My se musíme opravdu dostat do toho stavu, který tady byl historicky nabourán tím, že se nerespektovalo rozhodnutí předchozích poslanců a senátorů. Dostat se k tomu, abychom my jako politici, ústavní činitelé nerozhodovali o svých platech. Má to být navázáno na ten ekvivalent, který tady je, to znamená průměrná mzda v národním hospodářstvi. A pokud možno, ať se k tomu nikdo nikdy nemusí vracet. Mně přijde vlastně složitě akceptovatelné a složité na vysvětlování, že si tady někdo rozhoduje o svých platech,“ uvedl šéf lidovců.