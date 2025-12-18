Platy politiků vzrostou. Premiér a šéfové komor budou poprvé brát přes 300 tisíc

Platy vrcholných politiků vzrostou od ledna zhruba o pět procent. Premiér a předsedové parlamentních komor budou vůbec poprvé brát více než 300 000 korun hrubého měsíčně. Plat řadového poslance se zvýší o 5500 na 115 000 korun. Prezident bude dostávat 383 200 korun, o 18 200 korun víc než letos. Vyplývá to ze sdělení ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o vyhlášení platové základny, z níž se platy odvozují. Sdělení vyšlo ve sbírce.

Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla v listopadu pětileté zmrazení platů vrcholných politiků na současné úrovni, tedy do konce roku 2030. Do konce letošního roku tuto změnu už v Parlamentu neprosadí. Od ledna proto platy vrcholných politiků a dalších činitelů vzrostou podle nynějších zákonných pravidel. Na nynější částky se sníží podle premiéra Andreje Babiše (ANO) později.

Premiér a předsedové Sněmovny a Senátu budou podle výpočtu ČTK brát 308 700 korun. Nárůst představuje 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři budou dostávat 219 300 korun místo letošních 208 900 korun. Odměna místopředsedy vlády vzroste o 12 700 korun na 265 100 korun.

Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací si příští rok polepší o 7700 korun na 161 800 korun. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů vzroste příští rok o 6600 korun na 138 400 korun.

Platová základna vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Pro příští rok ministerstvo použilo při jejím výpočtu ohraničení meziročního růstu základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona. Základna bude ledna činit 106 433 korun. Při využití běžného vzorce pro výpočet platové základny by vzrostly platy vrcholných politiků skokově zhruba o 13,2 procenta.

Vrcholným politikům spolu s platy vzrostou rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky na ní bude mít od ledna 250 200 korun a jeho manželka 106 500 korun. Paušální náhrada premiéra bude činit 39 400 korun a ministra 32 000 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci bude 17 100 korun, cestovní náhrada bude představovat až 63 900 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory bude činit 61 800 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135.600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000
