Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla v listopadu pětileté zmrazení platů vrcholných politiků na současné úrovni, tedy do konce roku 2030. Do konce letošního roku tuto změnu už v Parlamentu neprosadí. Od ledna proto platy vrcholných politiků a dalších činitelů vzrostou podle nynějších zákonných pravidel. Na nynější částky se sníží podle premiéra Andreje Babiše (ANO) později.
Premiér a předsedové Sněmovny a Senátu budou podle výpočtu ČTK brát 308 700 korun. Nárůst představuje 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři budou dostávat 219 300 korun místo letošních 208 900 korun. Odměna místopředsedy vlády vzroste o 12 700 korun na 265 100 korun.
Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací si příští rok polepší o 7700 korun na 161 800 korun. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů vzroste příští rok o 6600 korun na 138 400 korun.
Platová základna vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Pro příští rok ministerstvo použilo při jejím výpočtu ohraničení meziročního růstu základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona. Základna bude ledna činit 106 433 korun. Při využití běžného vzorce pro výpočet platové základny by vzrostly platy vrcholných politiků skokově zhruba o 13,2 procenta.
Vrcholným politikům spolu s platy vzrostou rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky na ní bude mít od ledna 250 200 korun a jeho manželka 106 500 korun. Paušální náhrada premiéra bude činit 39 400 korun a ministra 32 000 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci bude 17 100 korun, cestovní náhrada bude představovat až 63 900 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory bude činit 61 800 korun.
Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
|Funkcionář
|2019
|2020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Prezident
|274 500
|302 700 (321 000)
|341 200
|341 200
|365 000
|383 200
|Předseda parlamentní komory a premiér
|221 200
|243 800 (258 600)
|274 800
|274 900
|294 000
|308 700
|Místopředseda vlády
|189 900
|209 400 (222 000)
|236 000
|236 000
|252 400
|265 100
|Místopředseda parlamentní komory a ministr
|157 00
|173 200 (183 700)
|195 300
|195 300
|208 900
|219 300
|Předseda parlamentního výboru, komise a delegace
|115 900
|127 800 (135.600)
|144 100
|144 100
|154 100
|161 800
|Poslanec a senátor
|82 400
|90 800 (96 300)
|102 400
|102 400
|109 500
|115 000