Schillerová nezískala ve výboru podporu pro zmrazení platů politiků

„Vy jste se na něčem dohodli, mě nepřesvědčíte,“ řekla při jednání výboru Schillerová. Pro návrh poslanců ANO zmrazit platy politiků hlasovalo jedenáct členů výborů, osm bylo proti, čtyři se zdrželi hlasování.

Ve výboru naopak získal podporu pozměňovací návrh Jana Kuchaře z hnutí STAN, který podpořila vládní koalice, aby účinnost zákona, byla už den po vyhlášení ve Sbírce zákonů a politici mohli platy navýšené podle vládního návrhu dostat už v únoru, kdy dostanou peníze za leden.

Takovou úpravu účinnosti podpořilo i ministerstvo práce a sociálních věcí, protože ANO a SPD vetovaly ve Sněmovně schvalování vládního návrhu během jediného čtení za pouhý den, i projednávání vládního návrhu, aby mohl být schválen ještě do konce kalendářního roku.

„Předpokládáme, že do konce ledna by se projednávání mělo zvládnout,“ řekl při jednání výboru Kuchař.

Schillerová hájila návrh ANO zmrazit platy politiků na pět let. Koaliční politici se jí ptali, jak by se hnutí vypořádalo s tím, že po této době by platy politiků vyskočily o to více. Vyplývá to z platného zákona, s nímž dříve souhlasilo i ANO, když se politici v roce 2015 domluvili na automatickém zvyšování platů.

„Říkáme zmrazme ty platy a vraťme se k té otázce, až se bude ekonomice lépe dařit,“ prohlásila Schillerová. „Ta lhůta je dostatečná, aby se politická reprezentace domluvila na rozumném automatu s ohledem na ekonomiku,“ řekla. Vládní většinu ale nepřesvědčila.