Premiér a předsedové Sněmovny a Senátu by příští rok mohli podle výpočtu brát 308 700 korun. Nárůst by představoval 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 219 300 korun místo letošních 208 900 korun. Odměna místopředsedy vlády by mohla vzrůst o 12 700 korun na 265 100 korun.

Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili podle výpočtu o 7 700 korun na 161 800 korun. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by mohl příští rok vzrůst o 6 600 korun na 138 400 korun.

Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok by se však mělo při výpočtu použít ohraničení meziročního růstu platové základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona.

Při využití běžného mechanismu pro výpočet platové základny by totiž vzrostly platy vrcholných politiků skokově o zhruba 13,2 procenta. Výši platové základny vydává vždy koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pro letošek určila novela platovou základnu přímo zákonem, pro vrcholné politiky činí 101 364 korun. Při výpočtu z předběžného údaje statistiků o loňské průměrné mzdě, jež činila 45 899 korun, by základna pro příští rok představovala 114 702 korun. Ze zákona se proto využije nejvýše pětiprocentní ohraničení růstu a základna by tak měla činit 106 433 korun.

Vrcholným politikům by spolu s platy vzrostly také měsíční náhrady. Například prezident republiky by na ní měl příští rok 250 200 korun a jeho manželka 106 500 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 39 400 korun a ministra 32 tisíc korun.

Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 100 korun, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště mohla představovat až 63 900 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 61 800 korun.